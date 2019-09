Conductor no respeta la luz roja en el semáforo y se impacta contra grúa

El conductor de una camioneta que presuntamente no respetó la luz roja en el semáforo, se impactó contra una grúa en el municipio de Gómez Palacio.

El reporte sobre los hechos se recibió en el sistema estatal de emergencias 911, en punto de las 10:30 de la mañana de ayer sábado.

Según los primeros peritajes, una camioneta Toyota de reciente modelo de color blanco, se desplazaba sobre el bulevar Rebollo Acosta hacia el Centro de la ciudad.

La unidad se impactó contra una grúa de la marca International de color blanco que circulaba sobre los carriles de Lerdo a Torreón del bulevar Ejército Mexicano.

No se reportaron personas lesionadas en el accidente, por lo que no fue necesaria la presencia de los paramédicos de la Cruz Roja en el lugar.

Elementos de la Dirección de Tránsito y Vialidad Municipal, fueron los primeros en atender la emergencia.

El personal del departamento de Peritos tomó conocimiento de los hechos y realizó el reporte correspondiente sobre el accidente.

Algunos testigos de los hechos manifestaron que el vehículo responsable del percance fue la camioneta pick up, aunque será la autoridad competente la que se encargará de deslindar las responsabilidades.

Finalmente las unidades fueron retiradas del lugar y enviadas al corralón.

