María Celeste Arrarás responde a acusaciones

La periodista puertorriqueña María Celeste Arrarás indicó que la serie El secreto de Selena, basada en su libro homónimo, no trata de favorecer la versión de la asesina convicta Yolanda Saldívar, por lo que lamenta las declaraciones ofensivas que le hizo Abraham Quintanilla.

La serie biográfica protagonizada por Maya Zapata (Selena), Dayamanti Quintanar (Yolanda) y Sofía Lama (María Celeste) se estrenó en Latinoamérica en septiembre de 2018 por TNT y este año se transmitió por Telemundo.

La familia no aprobó dicha producción, por lo que tampoco autorizaron el uso de las canciones.

Tras su emisión, el padre de Selena publicó una carta en la que acusa a María Celeste de "falsa periodista, ventajosa sanguijuela" y de lucrar a costa de la memoria de su hija, así como colgarse de su fama.

"Una aprendiz de periodismo como María Celeste pasó por alto a la familia de Selena, dedicando sus entrevistas a la criminal que robó la vida de Selena.

No hay día en que mi esposa Marcella y yo no derramemos una lágrima, pues el dolor de perder a Selena es un dolor constante y la sentimos en cada detalle, en cada momento, pues el dolor es de por sí muy grande".

En el documento agrega que la historia está llena de falsedades y que la escritora inventó los hechos.

"Las últimas semanas mi familia y yo hemos vivido una verdadera tortura, evitando los medios e ignorando la falta de respeto y el descaro de María Celeste Arrarás, una falsa periodista, que se burla y, como poseída, baila sobre la tumba de mi amada hija, Selena, con su falso 'documental' que llama ella una verdadera historia".

"Definitivamente no es una verdadera historia, pues está basada en falsedades que, aunque son escandalosas y venden, también lastiman y ensucian el nombre de una persona inocente que ya no se puede defender. El objetivo principal de María Celeste es el de hacer dinero y colgarse de la fama de Selena, no de esclarecer ningún misterio, pues la corte estudió todas las circunstancias cuidadosamente y llegó a una decisión contundente y clara".

A través del programa que conduce Al rojo vivo, Arrarás respondió a dichas acusaciones: "Es muy difícil y delicado tener que responder a esas declaraciones porque aunque haya pasado mucho tiempo, muchos años, estoy de acuerdo que el dolor por la muerte de una hija es algo que un padre nunca se repone, mi intención nunca ha sido ofenderlo a él ni a su familia", declaró.

"Desde que comencé la investigación sobre el asesinato de Selena, hace ya 24 años, como parte de una asignación especial que me fue encomendada por mi empleador, siempre he tratado de hacerlo con seriedad y respeto. El Secreto de Selena no favorece la versión de la asesina convicta ni cosa que se parezca, jamás haría una cosa así".

María Celeste explica que tanto su libro como la serie, exponen los hechos tal cual fueron presentados en la corte durante el juicio por asesinato, y está basado en evidencia, hechos documentados y testimonios que fueron transcripciones tal cuales de la corte.

"Aplaudo el legado de Selena y es precisamente esa admiración que, como fan que también soy, quise conocer la historia completa de lo que pasó. De ninguna manera contradice o intenta justificar lo que hizo Yolanda, por el contrario, la serie es una radiografía de cómo funciona esa mente manipuladora de la asesina que le disparó a Selena por la espalda y de la forma más cobarde", concluyó.