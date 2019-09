Alejandra Guzmán rompe el silencio

La que al fin decidió hablar de la mala racha que pasa desde hace meses con su hija Frida Sofía fue la cantante Alejandra Guzmán. La que sería la presentación de su nuevo disco se convirtió en el foro perfecto para que la cantante de Mala hierba expresara su sentir por la situación familiar por la que atraviesa.

"Siempre voy a estar para ella, siempre la voy a amar, nunca voy hablar mal de mi hija, nunca voy hablar mal de mi sangre", expresó Alejandra Guzmán.

"Lo que más le deseo es que sea feliz, que encuentre lo que le haga feliz en la vida. Que encuentre amor, quien la ame, la respete y le dé su lugar".

Lo anterior lo declaró durante la conferencia de prensa donde anunció el lanzamiento de su nuevo álbum Live at The Roxy, que será hoy; acontecimiento que pasó a segundo plano en cuanto se tocó el tema de su desencuentro con Frida Sofía.

Sobre el enfrentamiento que Enrique Guzmán tuvo con Carmen Salinas, después que la actriz lagunera le ofreciera su hogar y amor a Frida; Alejandra respondió que fue lógica la reacción de su padre porque siempre defenderá a la familia, sobre todo porque sólo los involucrados saben la realidad de la situación.

"Siempre he estado presente en la vida de Frida, siempre he tenido como prioridad su amor, su educación, sus oportunidades, porque ella estudió dos carreras. Hubo dos intentos de secuestro y por eso la mandé a Estados Unidos, pero nunca dejé de ir, de visitarla, de estar con ella cuando estaba enferma, pero también ella tomó la decisión de seguir en Miami".

Explicó que al igual que a ella, a Frida le tocó una madre trabajadora que le ha enseñado a ganarse las cosas porque no se regala nada, y si ha sacrificado tiempo con ella fue para asegurar su bienestar.

"Cuando quiera acercarse sabe que aquí estoy. Ojalá algún día me comprenda, algún día tenga hijos y algún día esto pase a otro plano, porque yo soy famosa y por eso se hizo un escándalo, pero es un tema familiar. Lo que más quiero es acercarme, abrazarla y perdonarla, igual que ella puede perdonarme a mí de muchas cosas, pero no hay nada que no se pueda solucionar".

Señaló estar con la conciencia tranquila, porque sabe que la acusación que Frida hizo de que ella tuvo una relación con su exnovio Christian Estrada no es cierta, "sé quién soy, no me escondo, ni miento, ni tengo amoríos con la gente, eso no está en mí".

La Guzmán comentó que ella se mantiene firme ante adversidades como éstas, gracias a que siempre busca aprender de ellas, porque después de vencer a cuatro bacterias, 30 operaciones y varias mutilaciones a su espalda, tiene la certeza que es muy bendecida, "porque lo que no me ha matado me ha hecho más fuerte".

Sobre los pininos de Frida Sofía en la música, dijo emocionada: "A mi hija yo le deseo lo mejor, sé que tiene todo para llegar mucho más allá que yo. Me da gusto que ella haga lo que quiera, que logre, tenga sus éxitos, que tenga su carrera, lo logre todo lo que cualquier persona sueña con hacer. No sé si esté haciéndolo bien o no, pero veo un reflejo de mí, es mi hija, es mi sangre".

Una de las cosas que le extrañó a la rockera fue que Frida no comenzara su carrera antes, como ella que desde pequeña decidió que el escenario era lo suyo, y recordó que al igual que su hija pasó por su momento de rebeldía, de búsqueda de identidad.