No ven viable encuesta para dirigencia de Morena

Consejero estatal de Morena afirma que no es viable realizar encuesta para elegir la dirigencia nacional y estatales de este partido político.

Mientras a nivel nacional se habla que ya no habrá elecciones internas para elegir la dirigencia nacional y estatales de este partido político, sino que se hará a través de una encuesta, Carlos César Martínez, consejero estatal, frenó de inmediato esta posibilidad simplemente porque no lo contemplan los estatutos.

Hace unos días se recibió una información de que la sería a través de una encuesta como se haría la elección de la nueva dirigencia nacional y estatal de Morena en Coahuila.

Aunque no se mandó un comunicado de prensa, se indicó que la secretaria del partido en funciones de presidente, Yeidckol Polevnsky Gurwitz, había comentado que "ya está decidido que va a ser encuesta; tenemos que ver todavía una gran cantidad de detallitos; yo preferiría que fuera una encuesta, porque si no, con qué la vamos a pagar, si nada más vamos a tener 25 por ciento (de las prerrogativas), porque no solo es la encuesta de la presidencia del Comité Ejecutivo Nacional, sino también de los comités estatales, o sea son 32 estatales y uno nacional".

Por ello, el consejero estatal de Morena en Coahuila reconoció que ciertamente fue una propuesta hecha por el presidente López Obrador de hacer una encuesta sobre candidatos a diferentes puestos dentro del partido político ante los conflictos internos que se presentan dentro de este organismo.

Explicó que los estatutos precisan que los candidatos para el Congreso Nacional serán elegidos mediante una votación directa.

Precisó que estos cambios sólo se darían si se modifican los estatutos, lo cual dijo que no se ha planteado nada al respecto.

"Lo conveniente es una votación directa, en un proceso democrático que no deje dudas".

Mencionó que mediante la votación directa las personas se presentan a la asamblea nacional y tienen 5 minutos para explicar por qué quieren ser delegados nacionales, por lo que gana el que mejor convenza.

Opinó que este es el método es más democrático de todos los que se han propuesto y que están contemplados dentro de los estatutos del partido.

Hizo referencia el caso del senador Armando Guadiana, el cual no salió como candidato en la elección interna y que obtuvo apenas 8 votos, pero que después por unos cambios hechos se le propuso como consejero nacional.

Comentó que por ello para Carlos César Martínez es mejor tomar la votación directa, en donde no haya duda del proceso de elección realizado.