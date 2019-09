Cartilla Moral no es suficiente para fortalecer valores, considera Iglesia

Señala la iglesia que la Cartilla Moral que, promueve el Gobierno federal para fortalecer los valores en las familias y en la sociedad mexicana, es un buen comienzo, pero que no es suficiente para alcanzar este objetivo.

Mucho se habla que hay una desintegración en la familia mexicana debido a las demandas que tiene el mercado laboral y social, en donde los padres deben trabajar para sostener sus hogares, por lo que los hijos quedan en ocasiones al cuidado de abuelos o hermanos en el mejor de los casos, o bien están solos en casa y sin supervisión en redes sociales.

Por ello, algunos han señalado que los niños ya no aprenden los valores que trasmitían los abuelos de antaño, sobre la ética, la fraternidad y solidaridad, generando una sociedad individualista y materialista.

Sobre el tema habló el padre José Francisco Méndez Alcaraz de la Compañía de Jesús, quien expresó que "creo que puede ser un buen comienzo, pero, que esto no es suficiente" para recuperar los valores dentro de la familia y la sociedad.

Opinó que los esfuerzos deben darse desde el seno del hogar, con un trabajo familiar y evaluar cada uno los valores que vamos manejando en la casa, las relaciones de amistad y laboral que actualmente se tienen.

Declaró el padre José Francisco que es importante analizar cuáles son los valores se están o no comunicando en la casa, en la familia, indicando que es aquí es donde los valores se van construyendo día a día.

Dudo un poco que la Cartilla Moral sea leída, aunque sea promovida por el presidente López Obrador simplemente por un pequeño detalle: generalmente no leemos. Explicó que podrá haber cartillas dispersas en muchos lugares, pero consideró que tal vez, muchos no se enteren de su existencia y por ello no se aprenderán estos valores.

Mencionó el padre jesuita que lo más importante que las familias comiencen desde el hogar, desde su casa a revisar que valores están promoviendo en sus hijos, hermanos o amigos. Destacó que es importante sobre todo que todo lo que se promueva se haga a través del ejemplo como lo hacían los abuelos.

Explicó que los abuelos de antaño contaban historias de trasfondo a los nietos y que estos tenían un valor ético. Sostuvo que muchas de las películas, cuentos e historias tenían valores detrás, sin embargo, criticó el hecho que ahora estos no se manifiestan en los programas, novelas o películas que ven los jóvenes o niños.