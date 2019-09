Macri reconoce errores en la economía

El presidente de Argentina, Mauricio Macri, reconoció que "hemos cometido errores y dado pronósticos que no se cumplieron", al tiempo que justificó las acciones en materia económica aunque "son medidas que no nos gustan y que solo se justifican en la emergencia".

En la IV jornada de la Asociación Empresaria Argentina (AEA), celebrada este miércoles, Macri habló sobre las reacciones en materia económica tras los resultados de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y se refirió a la campaña rumbo a la segunda vuelta electoral.

"Vamos a tener tiempo para debatir en la campaña sobre esos errores y aprendizajes, pero sobre todo lo que pensamos hacer distinto, pero ahora estamos avocados a la economía", puntualizó ante los empresarios más influyentes del país, reunidos para promover el desarrollo económico y social del país, según un reporte del diario La Nación.

Sostuvo que su gobierno se enfoca en contener el impacto negativo en la población y en estabilizar el tipo de cambio "para que no siga repercutiendo en más inflación y más pobreza".

Argumentó que entre las medidas anunciadas en el Decreto de Necesidad y Urgencia, el aumento del piso del impuesto a las ganancias beneficiará a cuatro millones de argentinos, al igual que la eliminación del IVA en los productos de la canasta básica y el apoyo a las Pequeñas y Medianas Empresas para que paguen sus deudas.

Respecto a las limitaciones en el mercado cambiario, el presidente de Argentina externó que "son medidas que no nos gustan y solo se justifican en la emergencia y durante un tiempo limitado", que "fueron diseñadas para ser lo menos invasivas posibles y para que no afecten a los ciudadanos de a pie", en particular a la clase media "que es la que siempre pone el hombro".

En este contexto pidió compromiso y confianza al tiempo que recordó: "si atravesamos dificultades a lo largo de toda la historia, si dimos tantos pasos hacia adelante cuando nadie creía que podíamos hacerlo, ¿cómo no vamos a poder ahora? Esa Argentina es posible".

La Bolsa de Buenos Aires se recuperó este miércoles tras el desplome del martes, mientras la plaza cambiaria permaneció tranquila, pese al empeoramiento de las proyecciones para la economía local, afectada por las tensiones electorales.

Tras haberse derrumbado ayer un 11.9 por ciento hasta niveles de agosto de 2017, el S&P Merval, el índice líder del parqué argentino, experimentó este miércoles un rebote técnico, con una subida del 6.87 por ciento.