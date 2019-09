El director Ryan Murphy es muy solicitado

El director estadounidense Ryan Murphy anunció que se encuentra en la creación de varios proyectos, los cuales serán lanzados a través de una plataforma de streaming en los siguientes meses, debido a que el también productor firmó un contrato por alrededor de 300 millones de dólares.

Murphy declaró en entrevista con la revista Time, que trabaja en la adaptación a serie de 10 capítulos de A Chorus Line, musical de Broadway creado por el coreógrafo Michael Bennett con música del compositor Marvin Hamlisch, además de The Prom, con los actores Meryl Streep, Nicole Kidman y James Corden.

Además compartió que recientemente terminó el rodaje de The Boys in the Band, musical que transformará en película, y trabaja en la tercera temporada de la serie American Crime Story para la cadena FX, en la que narrará la relación que sostuvo Mónica Lewinsky con el expresidente Bill Clinton.

El próximo 27 de septiembre, Ryan Murphy también estrenará la serie The Politician, a través de Netflix, protagonizada por Ben Platt y Gwyneth Paltrow.

Por otra parte, prepara el lanzamiento de Hollywood, producción sobre la industria del sexo, en la que participarán Patty LuPone y Holland Taylor.