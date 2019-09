Jóvenes, los más afectados por enfermedad inflamatoria intestinal en México

Los jóvenes son los más afectados por enfermedad inflamatoria intestinal en México y hasta el 10 % de los menores de 18 años pueden padecerla, explicó este martes a Efe el doctor mexicano y exministro de Salud José Ángel Córdova Villalobos.

El especialista indicó a Efe que la enfermedad inflamatoria intestinal es un conjunto de trastornos que provocan la inflamación de los intestinos, estas son la enfermedad de Crohn o la Colitis Ulcerosa Crónica Inespecífica.

"Son dos padecimientos autoinmunes con causas multifactoriales y que están presentes en la población mexicana con menos frecuencia que en la anglosajona. Sin embargo, son enfermedades incapacitantes que provocan una gran alteración en el pacientes", señaló el doctor Córdova Villalobos.

Agregó que estas afectan el tubo digestivo principalmente y en el caso de Crohn que puede dañar desde la boca hasta el ano, provoca una mala absorción, desnutrición y sangrado, lo que genera que los pacientes se debiliten, detalló que las consecuencias pueden ser tan graves que desencadenen en la muerte si no son atendidas a tiempo y por especialistas.

El secretario de Salud entre 2006 y 2011 detalló que los signos de alerta para que las personas acudan a un especialista son la diarrea con moco abundante, presencia de sangre en heces, dolor abdominal, fiebre y pérdida de peso.

Subrayó que no existe una única causa para que las personas desarrollen la enfermedad inflamatoria intestinal y dijo que el 50 % de quienes la padecen tienen la enfermedad de moderada a severa lo que la hace muy debilitante y que los pacientes tengan una muy mala calidad de vida.

Ahondó en los factores que pueden desencadenar este padecimiento, entre las que destacó el tabaquismo, la apendicectomía (extracción del apéndice), uso de anticonceptivos orales y niños que no han sido expuestos a gérmenes y bacterias.

En México, de acuerdo con datos del doctor Córdova Villalobos, existen cerca de 160.000 personas que padecen la enfermedad inflamatoria intestinal, siendo las mujeres las que tienen mayor incidencia.

Mientras que la Organización Mundial de la Salud estima que en mundo hay cinco millones de personas con este padecimiento.

Wendy Ontiveros Alias fue diagnosticada en 2016 de Colitis Ulcerosa Crónica Inespecífica tras un fuerte dolor abdominal que, en un principio, creían que se debía a apendicitis.

De hecho, relató a Efe, por protocolo fue sometida a una operación para extirparle el apéndice.

"Me retiraron el apéndice y después me dijeron que tenía Colitis Ulcerosa Crónica Inespecífica, ahí comencé mi tratamiento. He recibido muchos diagnósticos, al grado de que me han dicho que mi expectativa de vida es de 10 años, esto es algo difícil como paciente", indicó.

Wendy precisó que los médicos no han determinado el porqué de su enfermedad pero desde hace tres años que la diagnosticaron ha padecido de diarreas con sangre, estreñimiento, fiebre e inflamación abdominal "incluso por el agua que tomo".

Agregó que en ocasiones puede llegar a estar por varias semanas en cama con dolores fuertes por lo que incluso ha perdido el conocimiento, además de estar muy débil.

Y aunque ya tiene un tratamiento, espera pronto poder recibir uno que le ayude a controlar mejor su enfermedad, concluyó.