Bibi Gaytán es la estrella de la puesta en escena que se estrenará en octubre

Tras 15 años de ausencia en los escenarios teatrales, Biby Gaytán vuelve para interpretar a "Velma Kelly" en el afamado musical de Broadway, Chicago, que levantará su telón el 16 de octubre próximo en el Teatro Telcel.

"Es un personaje sumamente sensual y fuerte. Es una mujer justo como las necesitamos, como las mamás de hoy que educamos a nuestras hijas para que sean esa mujer empoderada", expresó la intérprete durante la presentación del elenco.

"Velma Kelly" es uno de los personajes principales de la historia. Se desempeña como cantante de vodevil y es juzgada por asesinar a su marido y a su hermana al descubrir que sostenían una relación amorosa. Más tarde, se enfrentara con "Roxie Hart" cuando ésta contrata los servicios de su abogado "Billy Flynn" y acapara toda la atención de la prensa.

Biby Gaytán, que en 2004 protagonizó el musical Amor sin barreras, aseveró que regresa con el apoyo de su familia, principalmente de su esposo Eduardo Capetillo, con quien esta vez no compartirá créditos a diferencia de otros proyectos que han llevado a cabo de manera conjunta.

"No tengo palabras para agradecer su apoyo en todos los sentidos y hasta me pongo sensible. Me siento afortunada porque me ha apoyado al cien y, si pudiera, lo haría al mil. Me está echando porras para sacar a esa Biby que muchas veces se hace a un lado, porque también soy mamá y me encanta serlo.

"Me gusta tener una familia, pero también amo esto. Amo estar en un escenario, amo cantar, amo bailar y amo transmitirle a la gente todas esas emociones", comentó Biby ante los representantes de los medios de comunicación.

Siendo bailarina clásica desde niña, aseguró que se siente preparada para encarnar a un personaje de tal magnitud, pues no sólo se trata de actuar, sino que también debe bailar y cantar durante gran parte de la obra.

"Tomo clases de danza clásica por lo menos unas tres veces a la semana. Además, canto con una de mis hijas, pues a ella le gusta cantar. Todo lo he hecho por amor y no precisamente por estar esperando un proyecto. Lo hago porque es lo que me da vida, lo que me llena".

La exintegrante del grupo Timbiriche que actualmente tiene 47 años de edad, explicó que hace un par de meses se enteró del "casting" para actuar en "Chicago" y tanto sus hijos como su esposo, la empujaron a fin de que audicionara.

"Desde luego, estaba entusiasmadísima. Realmente no era tan importante quedar o no quedar, significaba el reto de ir al casting y, con eso, ya me sentía orgullosa. Éramos muchas compañeras y para mi sorpresa, fui quedando y quedando. Hasta les decía a mis hijos: 'todavía sigo viva'", recordó entre risas.

"Me siento sumamente orgullosa, honrada y feliz. ¿Cómo le voy a hacer? No lo sé, organizándome como lo he estado haciendo y con la ayuda de mi familia. Siempre he dicho que la familia es tu equipo. Tengo la bendición de tener hijos grandes y pequeños. Gracias a ellos, también hoy puedo estar aquí".

Indicó que si no había aceptado un proyecto artístico antes fue porque dio prioridad a la parte personal, a su faceta como esposa y madre. "Dediqué mucho tiempo a mi familia. Es una decisión que tomé y de la cual me siento sumamente satisfecha porque veo a mis hijos convertidos en buenas personas, son decentes".

En junio pasado, Biby Gaytán y Eduardo Capetillo cumplieron 25 años de matrimonio y están en vías de celebrarlo mediante una gran fiesta, y aseveró que trata de ser una persona feliz si bien no siempre se puede, pues "nadie somos cien por ciento felices".

"El matrimonio es una aventura y nosotros hemos pasado por cualquier cantidad de situaciones. "Cualquier cosa que me digas, te responderé que sí lo pasé y lo único que le digo a mis hijos es que nadie te dice que habrá problemas y que tengas eso en mente", apuntó.

Elenco