Timothée Chalamet sube al trono y rompe estereotipos

Nominado al Oscar en 2018 por su papel del joven Elio en Call me by your name, Timothée Chalamet ofrece una imagen radicalmente diferente en The King, un drama histórico, proyectado ayer fuera de competición en la Mostra, que convierte al joven actor nada menos que en Enrique V de Inglaterra.

El director David Michod, con la colaboración en el guión del actor Joel Edgerton -que además interpreta a Falstaff-, ha convertido este drama shakesperiano en una historia de paso a la edad adulta de un joven príncipe que se resiste a asumir sus obligaciones. "En aquella época la gente accedía al poder muy joven (Enrique V fue coronado con 27 años), pero en las producciones de Shakespeare que se han hecho en los últimos siglos ha habido aversión a usar actores jóvenes porque se creía que sólo actores mayores podían darle la intensidad requerida", señaló Chalamet en rueda de prensa. "Sin embargo, yo creo que funciona, incluso como metáfora visual porque hay una turbación, una inquietud especial, en el hecho de que gente tan joven acceda al poder", ha añadido. Chalamet considera que la película, producida por Netflix, es "una alegoría moderna" porque "sigue habiendo jefes de gobierno que acceden por linaje al poder y que lo ejercen de manera a veces aterradora". Michod y Edgerton van más allá y afirman que la dificultad de ejercer el poder, la cíclica brutalidad de la guerra y el peligro de la vanidad son temas que siguen resonando en la actualidad. La cinta describe a Hal (Chalamet) como un príncipe que da la espalda a la vida real, pero cuando su tiránico padre muere, es coronado y se ve obligado a hacer frente a todo lo que quería evitar: la política palaciega, la guerra con los países vecinos y, lo peor, las traiciones de su entorno.