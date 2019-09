Rechaza 'propuesta' de nueva guerrilla

El presidente de Colombia, Iván Duque, rechazó la propuesta de la "nueva guerrilla" que pide una Constituyente y un gobierno alternativo como única salida para lograr la paz en el país sudamericano.

"Ahora no pretendan endulzarse con lenguaje ideológico para tratar de ganar canonjías. Hoy por ahí dicen que mandaron una carta donde dicen que están dispuestos a negociar, pero a cambio de una Constituyente. Colombia no come cuento, ni traga entero", indicó Duque.

"Eso no es nada distinto a que quieren nuevamente gozar de beneficios para eludir lo que ya se hizo evidente por parte de la acción coordinada de la justicia", manifestó el mandatario colombiano, de acuerdo con el diario local El Espectador.

Llamó a la sociedad colombiana para que no legitime estos discursos, en alusión a una carta en la que los comandantes de la "nueva guerrilla", liderada por el exdirigente de las FARC, Luciano Marín Arango, alias "Iván Márquez", dejaron entrever que la única posibilidad para lograr la paz es con una Constituyente y un nuevo gobierno que sea alternativo.

El autodenominado "Nuevo Poder", que reúne a varios de los excomandantes de la extinta guerrilla, reiteró que los supuestos incumplimientos al acuerdo de paz de noviembre de 2016 fueron lo que los llevaron a retornar a las armas.