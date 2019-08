Calcula AMLO ahorro de 500 mmdp en primeros 9 meses de gobierno

A unas horas de su primer informe de gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó un diálogo en el hospital rural de esta localidad donde adelantó que en los primeros nueve meses, su gobierno ha ahorrado 500 mil millones de pesos por el combate a la corrupción y la austeridad.

"Llevamos ahorrados, en nueve meses, como 500 mil millones de pesos en no permitir la corrupción y en austeridad republicana, en quitarle los lujos al gobierno", detalló.

Frente a enfermeras y médicos del hospital rural, el presidente celebró que en esta primera etapa de su administración no se ha podido agrupar un movimiento de resistencia, reaccionario o conservador en contra de su gobierno.

"Estoy contento porque si seguimos así vamos a llevar a cabo la transformación y va a ser por la felicidad del pueblo", dijo.

El ahorro de los 500 mmdp significan que su gobierno no tendrá la necesidad de aumentar impuestos, ni crear nuevos, ni gasolinazos, ni endeudar más al país.

Incluso refirió que antes los secretarios de Hacienda decían que no a todo y ponían pretextos para no implementar programas. Pero ahora, el presidente se dijo necio y terco para aplicar lo que busca en el gobierno.

Incluso se dio tiempo de recordar un chiste a los asistentes al evento en el hospital rural de Chignahuapan:

"Que cuando Dios, nuestro señor le dio los bienes a todos los países del mundo, iba por el cielo, entregándole a cada país lo que le correspondía: a Brasil dales agua, bastante, dales petróleo, selvas; Colombia también dales un poco de petróleo, buenas tierras; Venezuela dales petróleo, Guatemala buenas tierras, agua.

"Y entra México y le dice el señor aquí dales buenas tierras, selvas, bosques, agua, petróleo, gas, oro, plata y cobre. Señor se le está pasando la mano, les está dando mucho. No, pero también dales al gobierno y ya con eso", expresó.

El chiste arrancó risas a los asistentes.

Y también explicó que habla con frases coloquiales como "me canso ganso", porque así le entiende la gente.

"Yo le hablo al pueblo, no estoy en la academia. Los escritores no pueden estar repitiendo, pero un dirigente tiene que repetir y repetir. Con tecnicismos la gente no entiende", expuso.