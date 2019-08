Esta pausa no nos afectará: Lozano

os Guerreros del Santos Laguna realizaron ayer un entrenamiento matutino en su cuartel general, Territorio Santos Modelo, antes de tomar un par de días de receso, tomando en cuenta que a los Albiverdes les corresponde descanso en la Liga MX.

Bajo el mando de Guillermo Almada, los futbolistas del equipo lagunero comenzaron su práctica en las canchas alternas del TSM, al filo de las 08:00 horas y lejos de relajarse, siguieron trabajando con intensidad, realizando ejercicios aeróbicos y de explosión en el arranque, además de tenis - balón como actividad recreativa. Luego de terminada la práctica matutina, los jugadores rompieron filas y recibieron el fin de semana libre, regresando a los entrenamientos el próximo lunes para preparar su duelo ante los Tuzos del Pachuca.

Algunos jugadores no tendrán descanso, como es el caso del volante Brian Lozano, quien se ha ganado un nuevo llamado a su selección nacional, la de Uruguay, convocatoria a la que atenderá viajando a Costa Rica, donde los Charrúas se medirán a los locales, lo que llena de ilusión al santista: "primero que nada, estoy muy contento porque estoy viviendo un gran momento en el equipo, en el tema individual me siento muy bien en lo físico y en lo futbolístico. El ser convocado a la selección nacional de Uruguay para mí es un orgullo, es algo que venía buscando, hoy se me da la oportunidad y trataré de aprovecharla", advirtió.

"El Huevo" otorgó mérito a su nuevo entrenador, Guillermo Almada, por darle la oportunidad de explotar su calidad futbolística en todos los rincones de la cancha: "Almada nos ha ayudado muchísimo a todos, nos da libertad para jugar. Cada uno de nosotros hemos puesto nuestro granito de arena, hemos trabajado fuerte y se están dando los resultados, hay muchos compañeros que también van con su selección, lo que significa que lo estamos haciendo bastante bien", expuso.

Lozano aseguró que la pausa en competencia no afectará a los Guerreros, pues algunos de sus compañeros también atenderán convocatorias a selecciones nacionales, mientras que el resto seguirá trabajando en TSM: "venimos con una seguidilla de partidos en los que hemos sido un equipo muy intenso, ahora viene una pausa para muchos jugadores, otros iremos a selección, pero esto nos ayudará a descansar, a despejar un poco la cabeza de lo que venimos haciendo. Algunos futbolistas se quedarán acá y seguirán trabajando fuerte para no perder ritmo y así llegar de buena forma al partido que viene", adelantó.

Estar colocados en la parte alta de la tabla general y mostrar un futbol convincente en cada partido, no son obra de la casualidad, aseguró Lozano al tiempo que atribuyó el buen rendimiento colectivo, al trabajo serio e intenso en cada uno de los entrenamientos: " venimos haciendo un muy buen torneo, estamos en primer lugar junto con Querétaro en igualdad de puntos. La verdad que el equipo ha trabajado de menos a más, lo hemos demostrado en cada partido", culminó.