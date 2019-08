Se compromete Miguel Riquelme a no incrementar notarías en Coahuila

El gobernador del estado de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís, se comprometió a no otorgar fiats notariales y así no saturar esta área.

"Tenemos que valorar la labor del notario y tenemos que reconsiderar muchas cosas a futuro, porque luego a los gobernadores se nos calienta la mano y empezamos a firmar otras más. Yo me he comprometido a no hacer eso", dijo durante la visita de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, a Coahuila, para arrancar el mes del testamento.

"Me he comprometido a respetar la ley y a hacerla valer. El trabajo del notario es muy importante y, claro, habrá que ver lo que se tenga que reponer… Este tema ya está muy trillado, son otros tiempos y creo que también la protección de esta labor tiene que ser reconsiderada por nosotros como ejecutivos del estado", dijo.

El gobernador Riquelme reconoció que de la labor del notariado se deriva una de las principales fuentes de ingreso del Gobierno estatal.

"Aquí no los vemos como alguien que da fe, no los vemos como fedatarios. Los vemos como unos aliados, grandes aliados… Nosotros vamos a promover al extranjero, y los empleos llegan y confían en Coahuila, porque hay estado de derecho y saben que aquí sus bienes no van a tener ningún problema jurídico", dijo.

Coahuila es una de las entidades con mayor número de notarios al contar con más de 340, en una población de casi 3 millones de personas.

Son los gobernadores quienes tienen la facultad de proponer la entrega de fiats notariales y estas deben avaladas por el Congreso de Coahuila.

Esta sobrepoblación de notarios ha sido criticada por legisladores de oposición en el sexenio anterior en 2017, ya que se tenían la misma cantidad de notarios que en la Ciudad de México donde hay más de 20 millones de habitantes.