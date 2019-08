Felicita alcaldesa a Homero Martínez

María Luisa González Achem, presidenta municipal de Lerdo felicitó al alcalde electo, Homero Martínez Cabrera, luego de que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación validara la jornada electoral del pasado dos de junio y como consecuencia, ratificara el triunfo del priísta.

"Aprovecho desde aquí para felicitarlo y desearle todo lo mejor, sé que es un joven dinámico y que será capaz de salir adelante y de realizar muy buenas obras para nuestro Municipio", apuntó.

Martínez Cabrera fue tesorero municipal en la gestión de González Achem y en marzo del año pasado presentó su renuncia definitiva al cargo para unirse en ese entonces, a Carlos Matuk López de Nava como suplente de la candidatura a la diputación federal por el Distrito 03.

En esa ocasión, el extesorero dijo que había quedado satisfecho con el trabajo realizado en un año y medio de administración y que había logrado reducir la deuda pública del Ayuntamiento en un estimado del 30 por ciento, quedando únicamente, 15 millones de pesos pendientes.

Lo anterior, producto de una deuda que se tenía desde el año 2008, procedente del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) y que originalmente fue de 19 millones de pesos.

Ayer, la alcaldesa le deseó "mucho éxito y bendiciones", pues gobernar Ciudad Jardín "no es una tarea fácil, yo sé que lo van a hacer bien, desde aquí mi felicitación y mi apoyo y en lo que yo pueda colaborar si algún día me requieren, aquí estoy, aquí vivo y aquí voy a seguir viviendo, aquí me voy a venir el próximo jueves a oír la banda de música en la plaza con una nieva, un duro o un elote".

Mencionó que algunos de los retos que tendrá que enfrentar el presidente municipal entrante será principalmente en materia de drenaje pluvial y en resolver necesidades en los sectores más vulnerables de Lerdo.