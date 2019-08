Gerardo Bazúa exhibe que Paulina Rubio no lo deja ver a su hijo

El cantante Gerardo Bazúa publicó un video que muestra el momento en el que llega a la casa de su expareja, la cantante Paulina Rubio, pregunta por su hijo Eros y aunque le confirman que sí está, no le permiten verlo.

"Estoy intentando ver a mi hijo después de que no me contesta ningún e-mail, vamos a ver si me contesta en esta casa", dice Bazúa al inicio del audiovisual de poco más de un minuto.

El cantautor tocó el timbre y habló con una empleada de la "La chica dorada", quien le dijo que Eros estaba dormido.

-Soy Gerardo, Lipa, ¿no se encuentra Eros ahí?

-Está en su siesta.

-¿Cómo a qué hora se despierta Lipa?

-Yo creo que ya mero.

La intérprete de Ni una sola palabra y Bazúa se conocieron durante la segunda temporada del reality La Voz… México, en el que Paulina era "coach" del cantante en 2013, año en el que iniciaron una relación.

Dos años después, los cantantes anunciaron que esperaban un hijo, a quien llamaron Eros, actualmente tiene tres años y es el segundo heredero de Paulina Rubio.

Tras la separación de la pareja, Bazúa, quien también tiene dos hijos de una relación previa, recurre a las redes sociales para denunciar que la ex-Timbiriche no le permite ver a su hijo. En julio pasado, Rubio emitió un comunicado en el que explicó que "Bazúa ha ignorado repetidamente el proceso ordenado de visita a su hijo, negándose a concretar un acuerdo de protección al menor y continúa dando declaraciones desinformando a los medios".

De acuerdo con la oficina de prensa de la artista, Rubio ha tratado de llegar a un acuerdo con él, pero al parecer ha sido imposible porque la contraparte se niega a aceptarlo y tampoco ha propuesto otra idea para concretar las visitas.