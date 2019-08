Durango, 'La Tierra del Cine'

En la presente administración estatal se impulsa la actividad cinematográfica, con 19 películas, un cortometraje y dos series, generando una derrama económica de más de 200 millones de pesos, lo que ubica a Durango como "La Tierra del Cine".

El secretario de Turismo del estado, Eleazar Gamboa, dijo que esta actividad generó cerca de 6 mil empleos directos e indirectos durante los periodos de filmación. Informó que como resultado de la promoción de la Secretaría de Turismo y Cinematografía, y las constantes reuniones con distintas casas productoras nacionales e internacionales, se logró traer más películas para este año.

Indicó que entre las producciones realizadas están: "El Diario de Karem", "Poderoso Victoria", "Infidel" y "Even Beautifull Things Must Die", "The Exorcism of Good" y MEXZOMBIES.