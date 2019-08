A Alfredo Adame no le preocupa posible demanda de Andrea Legarreta

Alfredo Adame dice que la filtración de los audios en los que se expresa de manera negativa de Andrea Legarreta lo hizo en una plática privada, por lo que no le preocupa una posible demanda de parte de la conductora; además detalló quiénes son las personas detrás de la publicación de los audios, y uno de ellos, asegura que fue Juan José Origel.

Quien fuera compañero de la conductora de "Hoy" recapituló la historia detrás de sus comentarios hacia Legarreta, los cuales dice que son viejos y que ella ya sabía de su existencia.

"Hace cuatro años Andrea habló mal de mí y después del programa me habló un reportero de Tv y Novelas para preguntarme qué pensaba, yo le dije que no le daría entrevista y le dije que si publicaba algo lo demandaba. Me preguntó que por qué me había peleado con ella y le conté el incidente del 'cállate perra'. El reportero me preguntó que qué pensaba sobre la supuesta infidelidad de Andrea a Erik que se rumoraba en aquellos años y le dije que Andrea me importaba un pepino, pero que Erik Rubín es una buena persona, decente y educado y que gracias a ella en Televisa a él le decían el unicornio. Sí lo dije, lo dije en una llamada privada que este cuate grabó", explicó.

Adame detalló que tras llevar una pelea de 20 años con Juan José Origel, quien en aquella época era director de la revista de espectáculos, fue quien mandó dicho audio a Andrea, hace cuatro años, en venganza al conductor.

"El reportero va con Origel y le enseña el audio de lo que habló conmigo y Origel inmediatamente habla con Andrea y de rato Andrea me marca a mí para reclamarme y le dije que sí lo había dicho, ella me dijo "pero no digas eso, yo no soy así", después yo le colgué y ahí se quedó y no volví a saber de ella hasta que fui al aniversario de "Hoy", yo llegue la saludé, me saludó y ahí quedó", dijo.

Tras esta plática con Legarreta, Adame dice que esos audios quedaron en el olvido hasta que Origel le compartió los audios a Susana Quintana, quien a su vez se los dio a diversos canales televisivos, sin tener repercusión hasta que la exnovia de Alfredo se los diera a algunos reporteros, entre ellos los de la revista que finalmente los publicó.

"Tv Notas me habló y preguntó si era mi voz y les dije que sí y que era una conversación privada, es mi libertad de expresión y que tenía la libertad de decir lo que a mí se me pegara la gana en una plática privada. El reportero quería que volviera a decir que Andrea era una puta y le dije que no lo iba a hacer, que en el audio lo decía", detalló.

Días más tarde, la revista publicó que él confirmaba que Andrea era lo que decían los audios y que yo decía que ella era la primera Dama de Televisa, pero no fue así.

"Yo no sé si fue infiel o no, pero eso era lo que se decía como cuatro o cinco veces. Las redes fueron benevolentes conmigo. Creo que la verdad es una sombra implacable que va a pasos agigantados y así por más que corras tarde o temprano si hiciste daño a alguien te va a alcanzar", señaló.

El martes Andrea comentó en el programa "Hoy" que lo que hizo Alfredo era violencia de género, algo que niega el conductor.

"Andrea abrió la boca prematuramente y dijo que una demanda y pues se las hará a la revista o a Juan José Origel, porque yo no publiqué los audios y en la entrevista de Tv Notas yo no hice referencia a que ella era tal o cual. Dijo que el miércoles hablaría más de mí y de la violencia de género y no simplemente no pasó, ya no volvió a abrir la boca, creo que le calentaron la cabeza en ese momento y quería echarme a la gente encima", añadió.