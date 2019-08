Adultos mayores, en vulnerabilidad

nEn La Laguna se estima que hay una población de 100,565 adultos mayores, de los cuales el 55.20 por ciento se concentran en Torreón. Del total solo 23,697 tienen un empleo, pero el 88 por ciento de ellos no tienen seguridad social.

La radiografía de las personas de la tercera edad no es muy positiva y muestra la gran vulnerabilidad que enfrentan. La gran mayoría de ellos no reciben una pensión ni ayuda económica de la familia, están enfermos o bien quienes pueden trabajar reciben a lo mucho dos salarios mínimos, pero no todos tienen seguridad social.

Dicha situación que debería preocupar y ocupar a todos los laguneros, ya que la vejez es un camino al que todos vamos a llegar algún día.

Datos del Instituto Municipal de Planeación y Competitividad (Implan) de Torreón con base a cifras de CONAPO indican que la población estimada de 65 y más se concentra más de la mitad en Torreón de los 4 municipios que comprenden la estimación (Matamoros, Gómez Palacio, Lerdo y Torreón).

En esta ciudad las cifras suman 55,519 personas, de las cuales 30,988 son mujeres; en Matamoros suman 8,888 adultos mayores, en donde hay un equilibrio entre el número de hombres y mujeres. En Gómez Palacio la cantidad de adultos mayores es de 24,860, con 13,397 mujeres; en Lerdo la cifra alcanzada es de 11,298 adultos mayores.

Datos de Inegi y del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación con base a la Encuesta Nacional de Discriminación 2018, con datos de 2017, señalan que en Coahuila el 49 por ciento de las personas opina que se respeta poco o nada los derechos de los adultos mayores.

Se indicó que en la entidad el 43 por ciento de las personas adultas mayores se sostienen económicamente de una pensión, mientras que el 57 por ciento no la tiene.

Otro dato que muestra la vulnerabilidad de las personas de la tercera edad es que el 74 por ciento de ellas no se sostiene económicamente de sus hijas o hijos, mientras que el 26 por ciento sí lo hace.

En materia de salud, de enero a la primera semana de julio de 2019 se reportaron 11,399 nuevos casos de enfermedades en la población de 65 y más de acuerdo a datos de la Jurisdicción Sanitaria VI de Torreón.

Implan Torreón reveló que los principales padecimientos fueron las infecciones respiratorias agudas (4,473), seguido de infecciones en vías urinarias (1,716) e infecciones intestinales (1,107).

Otro dato importante es que se registraron 37 nuevos casos de depresión en ese grupo de edad, 10 casos de alzheimer, 14 de parkinson, y 20 casos de tumores malignos de mama.

El Implan Torreón indicó que en Torreón hay 1,625 trabajadores asegurados mayores de 65 años, de los cuales 1,226 son hombres y 399 son mujeres.

Los datos del IMSS a julio de 2019 revelaron que en Torreón el 67 por ciento del total de trabajadores asegurados mayores de 65 años se encuentra en un rango salarial de uno hasta dos salarios mínimos. En 2019 el salario mínimo en México es 102.68 pesos diarios, por lo que los abuelitos reciben al día hasta 205.36 pesos para mantenerse, en el mejor de los casos.

Se mencionó que en la Zona Metropolitana de La Laguna hay 23,697 personas mayores de 65 años que se encuentran ocupadas en un empleo. El 40.7 por ciento de ellos se ocupa en restaurantes y servicios de alojamiento.

Sin embargo, pese a que se encuentran ocupadas, el 88 por ciento de los adultos mayores de 65 años en la Zona Metropolitana de La Laguna, no tienen acceso a seguridad social.

Los especialistas indicaron que el 45 por ciento de los adultos mayores se encuentran ocupados y son trabajadores por cuenta propia, el 40 por ciento es trabajador subordinado y remunerado, el 10 por ciento es empleador o empleadora, y el 5 por ciento es trabajador sin pago.

El 37 por ciento de las personas mayores de 65 años que se encuentran ocupadas en la Zona Metropolitana en La Laguna son comerciantes y el 22 por ciento se dedica a servicios personales.

Por último, el 59.3 por ciento de los adultos mayores percibe hasta dos salarios mínimos de acuerdo a la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del segundo trimestre de 2019.