Luis Gurza, director de la Administración General de Recaudación en Coahuila, dijo que los operativos contra vehículos con placas vencidas, que iniciaron formalmente ayer, se seguirán realizando de manera "indefinida" en el estado.

Simultáneos

Señaló que el pasado martes se instalaron filtros de revisión vehicular de forma simultánea en municipios como Torreón, Saltillo, Monclova y Piedras Negras, cuyo objetivo fue ubicar unidades con placas de circulación mayores a cuatro años de antigüedad o bien, que no contaran con láminas.

Negó que a pesar de los reclamos de algunos propietarios de vehículos decomisados, se trate de un operativo con fines recaudatorios, ya que sólo buscan "brindar seguridad" a los ciudadanos que sí cumplen con la ley.

"No, de ninguna manera es un tema recaudatorio, toda vez que dentro de las facultades que tiene Fuerza Coahuila pues pudiera detenerse un mayor número de vehículos, pero son solamente aquellos que no tienen placas vigentes o que ni siquiera traen placas... Esto supone un riesgo para los demás, porque si ocurre un percance o un delito, pueden darse a la fuga y no tenemos información del propietario o el chofer", dijo Gurza.

Respecto a los carros de procedencia extranjera, señaló que no están contemplados "del todo".

Decomisos de

Carros sin placas serán indefinidos

En el estado de Coahuila

Acciones

Los operativos son aplicados por la propia Administración General de Recaudación en Coahuila, esto a través de los agentes de Fuerza Coahuila en cada municipio.