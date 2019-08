Meza renuncia a Veracruz tras goleada

Avergonzado por el paso del equipo Veracruz, Enrique Meza informó que hablará con el presidente del equipo, Fidel Kuri, para presentar su renuncia como director técnico, tras caer ante el Querétaro por goleada de 5-0.

"Voy a hablar con el señor Kuri para decirle que voy a dar un pasito al costado, nunca había renunciado, (pero) ahora me siento impotente de poder hacer algo congruente con lo que la ciudad merece y la afición", dijo el estratega en rueda de prensa.

"Tiburones rojos" fue goleado 5-0 en el Estadio Luis "Pirata" Fuente por Querétaro, resultado que hunde al cuadro veracruzano en la clasificación general del Apertura 2019 y que significó el partido 33 seguido sin triunfo, la peor racha en la historia del futbol mundial.

"Estoy muy avergonzado y tengo que pensar en tomar esa decisión", agregó el "Ojitos" Meza, quien dijo ser el único responsable de la actualidad del equipo.

"La verdad que yo me encuentro muy apenado, no es culpa de los jugadores, yo los elegí y ahora no he sabido hacerlos jugar, entonces creo que la responsabilidad… y si hay que culpar a alguien soy yo", añadió.

Aseguró que él y su equipo de trabajo hicieron "lo humanamente posible" para que no les fuera tan mal. "Voy a hablar con el señor Kuri porque Veracruz no merece estar sufriendo lo que está sufriendo", subrayó.