Declaran infundado reclamo de Zhenli Ye Gon por casa subastada

Un tribunal federal confirmó el desechamiento del amparo tramitado por el empresario chino-mexicano, Zhenli Ye Gon, con el que buscaba conservar la casa que le fue asegurada desde el año 2007 y que el gobierno federal vendió en 102 millones de pesos.

El Octavo Tribunal Colegiado en materia Penal declaró infundado el recurso de reclamación que Ye Gon presentó contra la decisión de los mismos magistrados integrantes de dicho tribunal de desechar el recurso de queja que tramitó para buscar que su demanda de amparo sea admitida.

"Yo no estoy acuerdo con esta decisión, porque yo recibí e la notificación del acuerdo de 31 de julio de 2019 el día 7 de agosto de 2019 vía exhorto 264/2019-II orden 216/2019 a las 13 horas del segundo de juzgado de amparo de Estado de México. También manifiesto mi inconformidad de lo acordado solito copia de lo actuado. Yo he cumplido con todos los requisitos aun sin entender el idioma español completamente y sin traductor que me auxilie", señaló Zhenli Ye Gon en su recurso de reclamación.

Esto, debido a que el Colegiado desechó el recurso de queja por considerar que lo presentó de manera extemporánea.

Zhenli Ye Gon afirmó que el actuario del juzgado Segundo de Distrito en territorio mexiquense cometió un error al notificarlo, por lo que no presentó su recurso de manera extemporánea.

A pesar de sus argumentos, los magistrados declararon infundado el recurso de reclamación, con lo que confirmaron tanto el desechamiento de la queja como el de la demanda de amparo.

Ye Gon permanece recluido en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) 1 "Altiplano" acusado de narcotráfico y "lavado" de dinero.

Desde 2007 su casa ubicada en las Lomas de Chapultepec, en la que fueron hallados 205 millones de dólares en efectivo, fue asegurada por la extinta Procuraduría General de la República (PGR) y el pasado 11 de agosto, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) la subastó por 102 millones de pesos.