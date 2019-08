Apoya PT reelección de Muñoz Ledo como presidente de San Lázaro

La bancada del Partido del Trabajo (PT) en la Cámara de Diputados le dio su apoyo total para que Porfirio Muñoz Ledo sea reelecto como presidente del Palacio Legislativo de San Lázaro el próximo sábado cuando se elija a la próxima Mesa Directiva que estará al frente en el Segundo Año de la 64 Legislatura.

Este martes, la bancada del PT lleva a cabo su reunión plenaria de cara al próximo periodo ordinario y a la cual acudió Porfirio Muñoz Ledo y ahí uno a uno de los integrantes de esta fracción hicieron uso de la voz y manifestaron su respaldo.

En este contexto, Muñoz Ledo descartó una parálisis legislativa como la anunció el bloque opositor, integrado por el PAN, PRI, MC y PRD, en caso de que el blanquiazul no encabece la Mesa Directiva para este segundo año.

Muñoz Ledo aseguró que el PAN no tiene la fuerza para encabezar una parálisis legislativa pues son una minoría.

"A no ser que tengan veneno paralizante (panistas), porque la Cámara no tiene por qué pararse, si ellos quieren declararse en paro, bueno pues lo hagan, yo no creo que lleguen muy lejos porque son una clara minoría, ya si los ánimos se exacerban no será la primera vez que esta cámara tenga momentos tensionales, seguramente los va a tener el fin de semana y para eso estamos aquí, unidos para hacer frente parlamentariamente a la amenaza de la derecha", dijo Porfirio Muñoz Ledo.

El presidente Muñoz Ledo acusó que la derecha ha sido "golpista" durante toda su historia, "la derecha es inseparable del golpismo", dijo.

Reginaldo Sandoval, coordinador del PT en San Lázaro dijo que solamente Porfirio Muñoz Ledo puede garantizarles al Poder Legislativo una real división de poderes, autonomía y conducción en San Lázaro.

"Contigo ahí al frente es garantía de que esto suceda, lo que acabas de compartirnos es verdaderamente un elemento fundamental para que no permitamos que la derecha asuma la conducción de la presidencia de esta Cámara porque pues todos los recursos que ellos han interpuesto no nos van a contestar como Poder, tú eres garantía, creo que ni siquiera la derecha sería garantía de lo que se ha instalado ya en esta ruta de división de poderes, sólo contigo garantizamos la división de poderes por tu amplia trayectoria porque al final tú representas la evolución histórica de este país y con esa autoridad moral puedes garantizar plena autonomía y conducción de este Poder Legislativo", dijo Reginaldo Sandoval.

"No nos extraña la alianza del PRI, PAN, MC y el PRD, ahora el PRI21 o Futuro 21 que no tiene ni pies ni cabeza. No veo por dónde tengan posibilidad de consolidar, en esta lucha que viene no veo por dónde nos puedan ganar, yo estoy convencido de que nuestro compañero diputado Porfirio Muñoz Ledo seguirá presidiendo la Mesa de este Poder Legislativo, se requieren dos tercios y nosotros tenemos posibilidad de lograrlos más que ellos, no tengo ninguna duda de eso", agregó Reginaldo Sandoval.