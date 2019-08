Alejandro Gou pide a productores salir de zona de confort

Alejandro Gou considera que la gente no asiste a ver obras de teatro porque los productores y directores no salen de su zona de confort, les falta tomar algunos riesgos en las producciones teatrales, pues con Jesucristo superestrella arriesgó con una nómina y una puesta en escena gigantesca, con un elenco famoso (Kalimba, Beto Cuevas, Erik Rubín y más) y el resultado lo tiene muy contento.

"La gente agotó las entradas con precios caros. Hay que atrevernos a hacer cosas diferentes, te arriesgas y el público va. La enseñanza de Jesucristo superestrella es hacer cosas diferentes, además, cuando las cosas las planeas bien, salen bien", comenta.

Cuando Gou se acercó a Andrew Lloyd Weber (creador del musical), explica, dice que sólo recibió la respuesta de: "¿Para qué la quieres hacer, qué tendrá de nuevo? Eso ya es pasado y en México se intentó y no funcionó".

Pero la propuesta novedosa, explica el productor, fue traer esa obra al presente con un Jesús activo en las redes sociales y enamorado de María Magdalena, así Lloyd accedió a que él produjera la obra en México.

Al principio Gou pensó en Cristian Castro para formar parte del elenco, pero no se dio, así que después de decidir a los integrantes de la obra, supo que estaba en lo correcto con ellos.

"Mejor reparto no pude tener, no hemos tenido problemas de ningún tipo, somos una familia maravillosa, son mis Avengers del teatro".

GALARDONADO

El también productor de musicales como Hoy no me puedo levantar asegura que los premios no son lo importante, pues el mayor reconocimiento lo recibe del público, por ello para él haber asistido a la entrega de los premios Metropolitanos a lo mejor del teatro sólo fue un pretexto para reunirse con sus colegas.

"Yo no hago caso en los premios, el premio es que la gente asista al teatro a ver tu obra", expresa Gou, cuyo musical Jesucristo superestrella fue galardonado como la mejor Obra musical del año.

El productor agrega que traerá de nuevo el musical Hoy no me puedo levantar el próximo año con un elenco nuevo.