Disney presenta a su nueva heroína 'Raya', que llegará tras Frozen II

Disney presentó este sábado a la nueva heroína de su factoría de animación, que se llamará "Raya" y protagonizará Raya and the Last Dragon, una película que llegará a los cines en otoño de 2020, justo un año después de la esperada "Frozen II".

Además, el gigante del entretenimiento dio a conocer novedades de la segunda entrega de "Frozen" como su futura canción: “Into the Unknown”.

La cinta "Raya and the Last Dragon" estará dirigida por Paul Briggs y Dean Wellins, quienes avanzaron que su argumento se inspirará en la cultura del sudeste asiático con escenarios similares a los paisajes de países como Bali, Camboya y Vietnam.

La actriz Cassie Steel dará voz a la protagonista Raya, quien se acompañará en la película de un dragón llamado Sisu y cuya voz será la de la intérprete Awkwafina.

En Raya and the Last Dragon, la protagonista deberá salvar al reino ficticio Kumandra de una amenaza, avanzaron los creadores de la futura entrega de Disney durante la convención D23 que el gigante del entretenimiento celebra esta semana en California (EUA) para presentar todas su novedades de las próximas temporadas.

En el pequeño adelanto del filme la audiencia aplaudió el realismo de los escenarios, paisajes y texturas que rodean a las protagonistas de la cinta animada, por la que el equipo se trasladó hasta Asia para tomar ideas e inspiración.

“Nuestro mundo fue creado por dragones, antes de irse escondieron un regalo para la gente. Un regalo poderoso pero peligroso. Uno que podría salvar un reino entero o ponerle fin. La pregunta es: ¿Qué encontraremos? ¿Esperanza de destrucción?", dice el traíler de "Raya and the Last Dragon".

Por su parte, Disney aprovechó la presentación de esta nueva creación para dar más detalles de "Frozen II", la futura entrega de la exitosa primera cinta de título homónimo.

Al parecer, en la nueva trama el público conocerá a la madre de las protagonistas Elsa y Anna, cuya voz será la de Evan Rachel Wood.

"Fozen II", que llegará a los cines el 22 de noviembre de este año, también estrenará Into the Unknown una de las nuevas canciones con las que Disney pretende repetir el éxito logrado por la balada Let It Go