Quieren conectar y

Para DLD la división entre la mente y el cuerpo debería ser más pequeña.

La banda mexicana de rock trató de plasmar esta idea en su nuevo sencillo Química y física.

"Estás consciente de muchas situaciones que están sucediendo tanto en tu país como en el mundo, estás consciente de la geopolítica y de situaciones tan complejas, pero a veces no estás consciente de ti mismo", dijo el vocalista Francisco Familiar en una entrevista reciente en la Ciudad de México.

La canción es para la banda una invitación "a que te preguntes realmente qué quieres y si estás bien, entendiendo eso y estando consciente de tu cuerpo puedes estar donde tú quieras emocionalmente", agregó Familiar.

"Es necesario que nosotros nos veamos, nos escudriñemos, nos limpiemos, como una computadora, como un celular.

Todo eso tiene manifestaciones físicas".

El video del sencillo dirigido por Gonzalo Ferrari fue lanzado el viernes pasado y los muestra en el parque Naucalli del Estado de México, de donde es originaria la banda, rodeados de mujeres uniformadas con vestidos naranja y maquillaje y peinado similares a los de las jóvenes de la década de 1960.

Las chicas hacen una coreografía con muchos movimientos de brazos.

"Es una protección para las mujeres, para que nos cuidemos, que el hombre respete más", dijo el bajista Édgar Hansen.

"Son ciertos pasos de poder que ellas van desarrollando y van hablando de la canción, ellas van explicándolo con el cuerpo".

Química y física es su primer lanzamiento desde su álbum Futura de 2015.

En esos cuatro años hicieron una versión de la canción Te sigo amando de Juan Gabriel y no dejaron los escenarios, incluyendo su presentación ante un Zócalo repleto en el festival gratuito Semana de las Juventudes de la Ciudad de México en noviembre.

"Me lo acabas de recordar y se me acaba de enchinar la piel", dijo Familiar sobre ese concierto en el que miles de personas corearon sus clásicos como Todo cuenta y Arsénico.

"Hemos estado trabajando muchísimo y a la par estuvimos montando el estudio para poder grabar el (próximo) disco", apuntó el guitarrista Erick Neville sobre la producción aún sin título que esperan lanzar en 2020.

"Era bien importante para nosotros empezar el disco ahí, es la primera vez que lo hacemos en casa", agregó sobre su nuevo estudio ubicado en el suburbio de Satélite en el Estado de México, donde se fundó la agrupación.

Tras álbumes de estudio como Primario, Dildo y Modjo, así como DLD - En Vivo Desde el Auditorio Nacional, la banda se ha mantenido activa por 18 años y está convencida de que seguirá así por mucho tiempo más.

"Es parte de vivir, es como nuestra oficina", dijo Neville.

"Empezamos a hacer esto porque es nuestro hobby, es lo más divertido del mundo, entonces no lo podemos dejar, sigue siendo lo más divertido, no encontramos algo más divertido que hacer que no sea música".