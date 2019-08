Flores dice que respalda protestas de jugadores

- El entrenador de los Delfines de Miami Brian Flores dijo que respalda las protestas de jugadores de la NFL y la participación del receptor Kenny Stills, pero quiere que éste juegue mejor.

"Todo lo que ellos protestan, yo lo he vivido", dijo Flores, hijo de inmigrantes hondureños. "Ellos están atrayendo atención a mi historia. Soy hijo de inmigrantes. Soy negro. He sido parado por corresponder a la descripción".

Los comentarios de Flores se produjeron el jueves por la noche tras el partido de exhibición de Miami contra Jacksonville. El tema surgió porque Stills objetó el lunes unas declaraciones recientes de Jay-Z sobre activismo social por jugadores de la NFL. Y al día siguiente los Delfines tocaron más de media decena de canciones del rapero al inicio de la práctica.

Flores, que escoge las canciones para las prácticas, dijo que estaba tratando de motivar a Stills.

"Yo me le acerqué a Kenny y le dije: 'Esto es un reto para ti para que atrapes el balón y dejes lo otro atrás. Haz jugadas para este equipo, sin importar lo que sucede fuera de aquí", señaló Flores.

"Fue un reto para que Kenny rindiese independientemente de lo que pasa afuera. Él no ha rendido a ese nivel durante los campos de entrenamiento".

¿Cuál fue la reacción de Stills a las canciones?

"Es solamente música", dijo Stills. El veterano receptor es franco sobre asuntos sociales y se ha estado arrodillando durante el himno nacional en las últimas cuatro campañas para protestar la desigualdad racial y la brutalidad policial.

"He estado lidiando con esto desde el 2016 _música, abucheos, epítetos racistas_ así que no creo que un poco de Jay-Z me vaya a afectar mucho", dijo.

Flores dijo que le sorprendió la publicidad que ha recibido su decisión de poner canciones de Jay-Z y le dijo al equipo al día siguiente que él respalda a Stills y las protestas de los jugadores.