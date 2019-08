Ximena Sariñana regresa a la actuación en serie

Luego de una larga ausencia, Ximena Sariñana, de 33 años, regresa a la actuación y lo hace de la mano de la plataforma de streaming Movistar Play. Se trata de la serie Un día eres joven, que será estrenada en septiembre próximo y que marcará su retorno a la pantalla chica, pues últimamente ha estado más enfocada en su exitosa carrera musical.

"Ya llevaba un buen tiempo buscando oportunidades para regresar a la actuación y quería encontrar un proyecto con el que me sintiera identificada y que me gustara apoyar. Me encantó la propuesta de Un día eres joven y aquí estoy", comparte Ximena, quien se convirtió en madre el año pasado.

"La maternidad no influyó en mi ritmo de trabajo. Llevo trabajando desde los dos meses que nació mi hija. Estoy muy contenta de poder regresar. Era una meta muy importante para mí volver a la actuación y hacerlo con un proyecto en el que creo", revela en entrevista.

Sariñana compartirá créditos con un elenco completamente peruano, siendo la única y primera mexicana en trabajar para la plataforma de Movistar Play en la primera serie original para Latinoamérica.

"El elenco lo conforman Jely Reátegui, Gisela Ponce de León, Óscar Meza, Rodrigo Palacios, Emilia Drago, quien es con quien más interactúa Ximena, y Wendy Ramos", reveló Bruno Ascenzo quien, junto con Joanna Lombardi, estuvo a cargo de la producción.

"Mi personaje es 'Nina', una artista muy libre que tiene muy claro qué es lo que es y qué es lo que quiere, raro para esa edad y generación. La serie habla justo de eso, del proceso de convertirte en adulto, lo que te va pasando, de las expectativas que se van rompiendo y de las dificultades de la edad. De decir que ya no estás tan joven, pero tampoco te sientes en total control de la vida, que no es como te lo contaron o imaginaste", señala.

A pesar de que Ximena Sariñana interpretará a una artista, confiesa que "Nina", su personaje, es muy distinto a ella, incluso, que la admira por su forma de actuar y vivir su vida.

"Ella tiene una seguridad envidiable. Mi proceso artístico no siempre es así de seguro ni disruptivo. Ella es una mujer que se conoce muy bien y es envidiable", asegura. Por ello, interpretar a su personaje le implicó un reto.

"Conforme más conocido eres con el público, es todavía más difícil romper esa visión que la gente tiene de ti para interpretar un personaje, pero al final de cuentas, es lo que tienes que hacer: actuar y que la gente se olvide de quién eres tú y se identifiqué con el personaje de Nina. Por otra parte, fue lindo poder sacar cosas de mi experiencia para poder interpretar el papel, que lo tiene muy claro, que se conoce muy bien y conoce su arte, lo que quiere decir que es una mujer muy auténtica", finalizó Ximena.