Habrá cuarta entrega de Matrix

Los actores Keanu Reeves y Carrie-Anne Moss regresarán con sus personajes de "Neo" y "Trinity" en la cuarta entrega de la película The Matrix, cuya historia será escrita y dirigida por Lana Wachowski.

"No podríamos estar más emocionados de volver a entrar en The Matrix con Lana, ella es una verdadera visionaria, una cineasta creativa singular y original, y estamos encantados de que esté escribiendo, dirigiendo y produciendo este nuevo capítulo en el universo de The Matrix, dijo este martes Toby Emmerich, presidente de Warner Bros. Picture Group.

"Muchas de las ideas que Lilly y yo exploramos hace 20 años sobre nuestra realidad son aún más relevantes ahora. Estoy muy feliz de tener a estos personajes en mi vida y agradecido por otra oportunidad de trabajar con mis brillantes amigos", dijo Wachowski.

De acuerdo con Variety, además de Wachowski, el guión de esta trama, que comenzará a producirse a principios de 2020, también fue escrito por Aleksander Hemon y David Mitchell.

La primera entrega, "The Matrix" (1999) fue escrita y dirigida por Lana y Lilly Wachowski y protagonizada por Keanu Reeves, Laurence Fishburne, Carrie-Anne Moss y Hugo Weaving.

La historia, que deriva de una serie de videojuegos, cortos animados y cómics, fue distinguida por la Academia con cuatro premios Oscar, en las categorías de Mejor Montaje, Mejor Sonido, Mejor Edición de Sonido y Mejores Efectos Visuales.

The Matrix Reloaded (2003) es la secuela de The Matrix, también escrita y dirigida por las hermanas Wachowski. El filme recaudó 281 millones de dólares en Estados Unidos y 738 millones en todo el mundo.

Después del estreno de The Matrix Reloaded se dieron otros lanzamientos relacionados con el mundo de The Matrix, como el videojuego de Enter the Matrix, y una colección de cortos animados titulados The Animatrix.

Seis meses después llegó a la cartelera cinematográfica The Matrix Revolutions en la que "Neo", "Morpheus" y "Trinity" se preparan para la batalla final contra unas peligrosas máquinas que planean invadir Zion.