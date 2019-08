'Canelo' regresará a pelear en noviembre: Sulaimán

El Presidente del Consejo Mundial de Boxeo sostuvo que el peleador mexicano volverá al ring antes de que termine el año y lo reafirmó como campeón franquicia del organismo

La reaparición de Saúl ‘Canelo’ Álvarez no está lejos de realizarse, pese a que no tendrá actividad el fin de semana de septiembre próximo, una fecha en la que acostumbraba pelear. Sin embargo, a decir del presidente del Consejo Mundial de Boxeo, Mauricio Sulaimán, su regreso al ring está cerca de concretarse.

"Será en noviembre, es lo que se tiene planeado", mencionó el presidente del CMB. "¿Su próximo rival?, eso es algo que todavía no sé con seguridad".

Álvarez no pelea desde el pasado 5 de mayo, cuando derrotó por decisión unánime a Daniel Jacobs en Las Vegas. A penas a principios de mes, la columna Barra Brava de EL UNIVERSAL Deportes reveló que no pelearía en septiembre por una lesión en una de sus rodillas y que no fue porque no encontrara algún rival atractivo, como se manejó en un inicio.

Semanas más tarde, la Federación Internacional de Boxeo (FIB) le quitó el cinturón que lo acreditaba como campeón de los medianos porque rechazó la pelea que ordenó el organismo. La FIB hizo esa decisión obedeciendo su reglamento.

"Canelo es nuestro campeón franquicia y cómo tal le damos el seguimiento que se merece. Pero es verdad que aún no sabemos contra quien peleará", agregó Sulaimán.