Las marchas feministas son ya "un grito desesperado" ante la endeble actuación de las autoridades para frenar la violencia feminicida que en México cobra la vida de nueve mujeres cada día, dice Sandra Sierra Limones, presidenta de Fundación para la Promoción, Desarrollo y Empoderamiento de la Mujer.

La declaración se da por la polémica generada en torno a actos violentos registrados en la Ciudad de México durante la protesta feminista organizada para pedir justicia en el caso de violaciones y abusos sexuales, cometidos por elementos de la policía capitalina, y por la amplia cobertura que mediaticamente ha recibido por las afectaciones materiales y no por el origen de la protesta.

"Se agotaron los cauces legales, nadie puede decir que las mujeres de forma individual, de forma colectiva, a través de la sociedad civil, no hemos agotado cada una de las instancias para denunciar los casos de violencia en todas sus modalidades, para denunciar los feminicidios, la violencia hacia las niñas y no ha pasado absolutamente nada, no hay una cifra que haya disminuido, no hay una violencia que se haya matizado, al contrario, entonces es un grito desesperado".

La peticionaria de la Alerta de Género para 10 municipios de Durango, dice que desafortunadamente "estamos ante un gobierno reactivo, no proactivo, ante un gobierno donde a las mujeres se nos criminaliza por querer sobrevivir".

Cabe mencionar que la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, pidió disculpas públicas a los grupos feministas por calificar estos actos como una provocación. De igual forma se ha informado que se busca dar con el paradero de personas infiltradas en la manifestación, algunas de las cuales dieron origen a actos violentos.