Inaccesible, propiedad de Rosario Robles en la ciudad de Torreón

La joven "Gabriela", de 24 años, es empleada doméstica y labora en el fraccionamiento Real San Ángel de Torreón, mismo sector en el que se ubica una de las cinco propiedades de Rosario Robles al interior del país y de las que informó el semanario Proceso en su edición 2233.

Con temor a revelar información que la pueda comprometer, la trabajadora admitió que entre vecinos y otros empleados en el sector se ha difundido la información que vincula a la ex titular de la Sedesol (ahora presa) con esa zona, aunque se trata de algo "inesperado".

"Hoy (lunes) estaban comentando eso unos compañeros, yo no sabía quién era esa señora, no sabría decirte cuál casa es... Lo que me dijeron es que está sobre la (calle) Puerta Antigua, ahí casi todas las casas están con gente, pero nunca vimos nada raro, era como las otras, pues es gente de dinero la que vive aquí".

"Gabriela", quien pidió reservar su nombre real, señaló que el acceso a dicho sector siempre ha sido regulado de forma estricta; cada día, al iniciar su jornada, debe presentar una identificación oficial y firmar una bitácora, esto para acceder a la vivienda donde labora.

Señaló que los vecinos tienen tarjetas de acceso especiales para sus vehículos y generalmente la interacción entre los propietarios de las casas es poca o casi nula.

"Están más o menos despegadas las casas, nadie se mete con nadie, yo creo por eso no se imaginaban que ella tenía una casa aquí".

Llegar a la propiedad de Rosario Robles en la ciudad de Torreón no es tarea sencilla, al preguntarle a uno de los guardias en la caseta por acceso a la zona, contesta muy simple:

"Es paso para vecinos, solamente, si te están esperando, necesitas decirme en qué casa, no te puedo dejar pasar así".

- "¿Ni a pie?".

- "No, es privado".

Recuento

Rosario Robles visitó La Laguna en tres ocasiones durante el sexenio anterior, dos veces estuvo en Gómez Palacio y una más en el municipio de San Pedro de las Colonias.