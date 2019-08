Captan a Harry Styles junto a Millie en concierto de Ariana

Harry Styles y Millie Bobby Brown han dado de qué hablar en redes sociales.

El exintegrante de One Direction y la actriz de Stranger Things asistieron a un concierto que Ariana Grande dio este fin de semana en Londres y una fan captó el momento en que bailaban y conversaban.

Por esta razón comenzó a generarse la idea de si Harry y Millie tienen un romance.

En el video se les puede ver muy sonrientes, disfrutando mientras conversaban (hablándose al oído) y escuchaban a la intérprete de Thank You, Next.

Styles iba acompañado de algunos amigos, pero no se separaba de la actriz que da vida a Once en la serie producida por Netflix que acaba de estrenar su tercera temporada.

Harry? with Millie Bobby Brown? at Ariana Grande's concert? This just added 10 years to my life. pic.twitter.com/Ja2rOrTMzI — (@KissyOopsy) August 17, 2019

Enjoy this video of Harry Styles and Millie Bobby Brown dancing pic.twitter.com/KmJExYL7ZS — Rosie; (@rosiexwh) August 17, 2019

Los comentarios, más allá de especular sobre un romance entre los dos jóvenes, fueron de envidia (sobre todo de las fans de Harry) hacia Brown por bailar y charlar con el intérprete de Sign Of The Times.