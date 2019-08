'Heredan' proyecto de centro de verificación vehicular

Aunque se tenía programada la creación de un centro de verificación vehicular para las unidades del servicio público en Gómez Palacio, no se concretó debido a la falta de recursos, por lo que corresponderá al próximo Ayuntamiento concretar este proyecto.

"La verificación vehicular, Torreón lleva la delantera, yo lo tenía programado pero encontramos la administración con mucha falta de dinero y es un tema que queda pendiente, ojalá la próxima administración lo pueda hacer", señaló Gustavo Acosta Vázquez, director de Medio Ambiente en Gómez Palacio.

No obstante, indicó que no se dejará un proyecto al respecto, pues aunque al inicio de la administración se presentó una propuesta, la misma requería de un monto considerable, por lo que fue desechada.

"Se puede hacer si se concesiona a alguna empresa dedicada a ello", comentó el funcionario.

En el balance por la recta final de la actual gestión municipal, señaló que en esta administración se plantaron más de 40 mil árboles, además de la rehabilitación del parque La Esperanza, además de que se ha promovido una cultura ecológica más estable, a través del reglamento, que promueve la instauración de permisos para poda y tala de árboles.

"Reducimos mucho los permisos para tal, para que con el cambio climático, no opten por estar talando, porque hemos detectado a muchos negocios que optan por quitar los árboles solamente para que luzcan más sus fachadas, lo que ya no lo permitimos, promovemos el no tirar basura, el ser más limpios, respetar el parque, los espacios públicos", comentó.

"Tenemos también los manifiestos de impacto ambiental para las industrias, ya más establecido, con mayor comunicación con el área de Urbanismo, porque tenemos que respetar las áreas que son acondicionadas para cada cosa, las áreas comerciales, las habitacionales, la residenciales, además de la no quema de basura, de árboles, de ramas, en ese sentido pienso que avanzamos", expresó.

Acosta Vázquez dijo que se establecieron sanciones para diferentes predios.