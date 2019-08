Listo Anual del Campestre Gómez Palacio

El Torneo Anual de Golf y Tenis del Campestre Gómez Palacio, se realizarán el próximo mes, en el marco de las fiestas patrias del país y de aniversario de fundación del club.

El torneo de golf se jugará a tres rondas, iniciando el viernes 13 de septiembre y concluyendo el domingo 15 de septiembre. Se premiará con trofeos a los tres primeros lugares de cada categoría, así como al campeón Gross de la primera categoría.

Habrá premios para el primer Hole in one en el hoyo 10, donde se entregará un automóvil último modelo, mientras que en los hoyos 3 y 7 se obsequiará un carrito de golf, que en caso de no caer, se sorteará uno, durante la ceremonia de premiación.

También habrá premios en efectivo a los mejores O’yes, en los hoyos 3, 7, 10, 12 y 16, dividiendo a los jugadores en dos categorías: la Primera para golfistas de Primera, A y B; mientras que la Segunda será para quienes jueguen la C, D, Damas y Senior’s.

El torneo de tenis se jugará en las canchas de superficie dura y de arcilla del Campestre Gómez Palacio, del martes 10 al domingo 15 de septiembre, donde se espera a 120 jugadores, incluyendo la categoría Libre, que tendrá una atractiva bolsa de premiación.