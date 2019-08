Laura León podría enseñar el 'tesorito' para una revista

Uno de los sueños pendientes de Laura León es construir un albergue para ancianos en Comalcalco, Tabasco, por lo que dijo, no dudaría en pedirle apoyo al presidente López Obrador en caso de necesitarlo.

Sin embargo ya tiene otras vías de recolección de fondos: hacer una revista donde enseñe, sin censura, "su tesorito".

"A lo mejor haré una revista donde enseñe el tesorito, pero me van a pagar muy bien, tesoros. Este tesorito es muy valioso". Lo único, indicó, es que aún no le han llegado al precio, pero no falta mucho para eso.