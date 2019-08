'Brexit sin acuerdo sería traición'

El exsecretario británico del Tesoro, Philip Hammond, señaló que salir de la Unión Europea sin un acuerdo a finales de octubre próximo sería una "traición al resultado del referéndum de salida de 2016".

En una carta conjunta redactada por Hammond y respaldada por más de 20 conservadores, entre ellos los ex ministros del gabinete como Greg Clark, David Gauke o Rory Stewart, se han pronunciado en contra de un Brexit sin acuerdo y respaldarán a la oposición cuando inicie labores la Cámara de los Comunes el 3 de septiembre para evitar una retirada abrupta.

En la misiva que publicó el diario The Times, el ex secretario dijo que "la mayor parte de las personas de este país quiere vernos salir de la Unión Europea de una forma suave y ordenada, de un modo que no altere sus vidas ni les cueste sus trabajos, da igual si votaron irse o quedarse en 2016. Un 'no acuerdo' sería una traición al referéndum de entonces. No debe ocurrir".

El exsecretario británico del Tesoro criticó el costo económico de una salida sin acuerdo del bloque comunitario, y consideró que ello podría terminar con el acuerdo de paz de Irlanda del Norte, y podría derivar en un referéndum de reunificación y una nueva consulta en Escocia.

Los conservadores que están a favor de un Brexit con acuerdo tienen la posibilidad de proponer una moción de censura que conduzca a un gobierno temporal y a unas elecciones generales.

Por otra parte, el Tribunal Superior decidió paralizar el intento de llevar ante la Corte Suprema una denuncia presentada contra el primer ministro Boris Johnson por presuntamente mentir durante la campaña del referéndum de salida del 2016.

El activista Marcus Ball presentó una denuncia contra Johnson por decir durante la campaña del 2006 que Reino Unido se ahorraría a la semana 350 millones de libras.