Logran traslado de Derek al IMSS

Tras liquidar el adeudo con la institución de salud privada donde atendían el pequeño Derek de 5 años, ayer fue trasladado a la clínica número 46 del IMSS donde esperará la indicación para ser recibido en la Unidad Médica de Alta Especialidad número 71 y así continuar con su tratamiento.

Fueron casi 40 mil pesos los que pagó la familia de Derek para salir de la institución, gracias al apoyo de la comunidad lagunera que atendió el llamado de su madre, Karla Castro, y también a un préstamo que logró obtener el abuelo materno del niño.

"Ya eran 46 mil y ya había pagado más de cuarenta (anteriormente), le dije a mi papá que me consiguiera un préstamo y me consiguió como 35. Pero no pagamos todo, nos faltan los honorarios de la especialista, lo bueno es que me ha seguido apoyando la gente y el dinero se lo estoy dando a mi papá", dijo Karla, por lo que confía pagar pronto la deuda.

La enfermedad que padece Derek se llama Síndrome Nefrótico y está relacionado con la funcionalidad de sus riñones.

De esos órganos se escapan las proteínas, una de ellas es la albúmina que ayuda a su cuerpo a deshacerse del líquido extra.

Cuando no hay suficiente cantidad de esta proteína en la sangre, el líquido se acumula en el cuerpo.

Por la situación, el niño contrajo una infección en la sangre, lo que agravó su salud. Derek padece el síndrome nefrótico desde que tenía un año y medio.