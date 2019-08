“NIGHTMARE ALLEY” no apta para menores de edad

El cineasta Guillermo del Toro devela poco a poco detalles sobre lo que será su próxima cinta, "Nightmare Alley", una historia directa y que el mismo director ha dicho que se trata de un relato sumamente oscuro, motivo por el cual tendrá clasificación R en Estados Unidos.

El realizador mexicano dijo en entrevista con Collider lo ansioso que está por la cinta, pues representa varios retos, incluyendo que sería su primer trabajo en el que no cuente con elementos sobrenaturales, como se ha visto en sus obras previas como "Blade", "Hellboy", "El laberinto del fauno" y "The Shape of Water", esta última por la cual mereció el Oscar a Mejor Director.