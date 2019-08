Con doblete de Joao Felix, 'Atleti' vence a Juventus

Con doblete del portugués João Félix, el club español Atlético de Madrid derrotó 2-1 al italiano Juventus, como parte de la International Champions Cup, duelo en el que el mexicano Héctor Herrera ingresó a la cancha del Friends Arena, cerca de la capital de Suecia.

“HH” disputó algunos minutos y entró de cambio al 57, en el lugar del defensa central Stefan Savić, originario de Montenegro. Mientras que Cristiano Ronaldo se robó los aplausos de la concurrencia cuando salió del cotejo.

En los primeros minutos ambas escuadras estudiaban la posibilidad del abrir el marcador. El conjunto italiano tomó más iniciativa, pero en el minuto 24, el delantero luso Félix sacó un fantástico disparo para que el cuadro “colchonero” se pusiera adelante.

Juventus pudo igualar el partido al minuto 29, cuando el alemán Sami Khedira colocó el balón hacia el arco rival y poner el 1-1 momentáneo, pero el gusto no duró mucho y Félix puso nuevamente puso arriba a los pupilos de Diego Simeone al 33.

Para la parte complementaria, la “Vecchia Signora” buscaba otra vez meterse en el partido; no obstante, el reloj seguía su marcha y los dirigidos por Maurizio Sarri no podían empatar, la suerte ya no estaba de su lado.

El juego concluyó y el “Atleti” marcha con fuerza al inicio de la Liga de España; por el lado del equipo de Turín, debe de replantear para el arranque de la Serie A.