Desaparecerá Seguro Popular en septiembre

La presidenta de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, Miroslava Sánchez (Morena), adelantó que su órgano legislativo se va a reunir la última semana de agosto para avalar el dictamen para crear el Instituto de Salud para el Bienestar y desaparecer el Seguro Popular y prevé que se apruebe en el pleno de San Lázaro los primeros días del periodo ordinario.

"Estaría listo, ya no dependería de nosotros, de la comisión, ya dependería de la Jucopo, pero nosotros tendríamos el trabajo listo para que pudiera ser dictaminada en los primeros días de septiembre", dijo Miroslava Sánchez.

Cabe recordar que después de ser aprobada en su totalidad por la Cámara de Diputados este nuevo ordenamiento, también tiene que ser avalado, como minuta en el Senado de la República y el titular del Ejecutivo la debe publicar.

En entrevista al participar en el tercer día de las audiencias públicas para crear el Instituto de Salud para el Bienestar, Miroslava Sánchez explicó que se buscará que para el Presupuesto de Egresos de la Federación para el próximo año se le destine a salud el 1% del Producto Interno Bruto (PIB), es decir, más de 200 mil millones de pesos.

"Sí se necesita muchísimo para resolver toda la deficiencia que hay en este país, pero yo les digo: veamos en base a un diagnóstico de precisión, lo urgente, lo importante, y vayamos encaminándonos en la dirección correcta", explicó la legisladora de Morena.

Adelantó que se le habrán de hacer los cambios necesarios a la iniciativa que presentó su coordinador, Mario Delgado, porque quieren que el Instituto de Salud para el Bienestar nazca fortalecido.

Dijo que, para ser honestos, el Seguro Popular no resolvió. "Si hubiese resuelto toda la problemática de salud no hubiésemos pensado en la posibilidad de hacer un proyecto o la creación de un instituto que nos permita subsanar todo lo que necesitamos en este país en salud".

"Lo que nosotros queremos es que nazca bien, que sea un niño que nazca bonito, que nazca bien, que nazca fortalecido, que nazca sano y nos aseguremos que en la operatividad puede funcionar y funcionar bien, y de acuerdo a una visión, a lo mejor una visión diferente que tenemos de que los ciudadanos y ciudadanas mexicanos nos merecemos un buen sistema de salud que nos atienda a todos y que nos atienda bien, que nos den el medicamento", dijo.

Explicó que la creación del Instituto de Salud para el Bienestar es un proyecto fundamental de este gobierno en salud, por lo tanto "lo que no podemos hacer es permitir que sea un proyecto que, por no tener toda la fundamentación, la argumentación y la legislación adecuada, no pueda funcionar”.

"Entonces, hay que tomarse el tiempo, la Comisión Salud tiene toda la disposición para dedicarle el tiempo, el esfuerzo y el empeño para que podamos hacerlo bien y esté en los tiempos. Entonces sí se requiere dedicarle mucho esfuerzo y mucho tiempo", describió la legisladora.