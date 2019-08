Detienen a 14 personas presuntamente vinculadas en asesinatos de Uruapan

La Marina, agentes de Investigación Criminal y policías estatales detuvieron en el municipio de Silao, a 14 personas que podrían estar implicadas en el asesinato de 19 individuos a quienes colgaron o fueron desmembrados en Uruapan, Michoacán, el jueves pasado, y a las que se les vincula con diferentes homicidios en Guanajuato.

Los detenidos son 10 hombres y cuatro mujeres, dos de ellos menores de edad, que la tarde del jueves se desplazaban en varios vehículos por la calle Ignacio Ramírez, de la colonia Los Ángeles de Silao, en posesión de droga y de un arsenal.

Luego de que el secretario de Seguridad y Participación Ciudadana, Alfonso Durazo, anunciara que en Guanajuato la Marina Armada y la Policía Estatal logró la captura de catorce implicados en la masacre de Uruapan, el fiscal General del Estado, Carlos Zamarripa Aguirre, dijo que las detenciones se realizaron por hechos acontecidos en Guanajuato.

Sin embargo, no descartó que pudieran estar relacionados con eventos delictivos registrados en otra entidad. "Sin duda no podremos nosotros decir en este momento que no tienen relación con otros hechos en algún otro estado", acotó.

La tarde de este viernes, en rueda de prensa el fiscal anunció la detención de las 14 personas en Silao y de dos hombres más en Irapuato, todos por estar relacionados con diferentes homicidios ocurridos en el Corredor Industrial de estado.

Enfatizó que las personas detenidas se encuentran vinculadas a diferentes hechos delictivos, entre ellos el homicidio, "hemos podido de manera preliminar obtener resultados de diferentes homicidios acontecidos en las ciudades de Silao, Irapuato, Salamanca".

En una rueda prensa a la que asistió el secretario de Seguridad Pública, Alvar Cabeza de Vaca, quien no pronunció ni una palabra, comentó que los nueve detenidos son originarios de Guanajuato y el resto de Nayarit y Jalisco.

Carlos Zamarripa señaló que varios de los detenidos aparecen a videos que han circulado en las redes sociales -en los que se proclaman como integrante del CJNG.

En un proyector electrónico mostró una imagen en la que aparecen las personas detenidas, así como los vehículos, el armamento, cuatro armas largas y 5 armas cortas, así como 236 dosis de droga con una etiqueta de un grupo criminal con el que la comercializaban.

En Irapuato se logró la detención de dos sujetos en dos vehículos, uno de ellos blindado, que dijeron ser oriundos de Guanajuato y Nayarit; al momento de la detención portaban armas de fuego, equipo táctico; uno de ellos tenía 415 dosis de droga y otro 500 dosis con etiquetas de un grupo criminal, del que se reservó el nombre.

Dijo que de acuerdo a los dictámenes de laboratorios forenses los detenidos han dado positivo en varios homicidios.

Evadió responder a qué organización criminal presuntamente pertenecen los detenidos.