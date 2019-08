Regresa el misterio de la youtuber Marina Joyce; está desaparecida

Fue en 2016 cuando la "influencer" británica, enfocada al tema de la moda, subió una serie de videos con un aspecto extraño, lo que alarmó primero a sus seguidores y luego al resto de usuarios de la popular plataforma de videos.

Joyce aparecía entonces más delgada que de costumbre, con pequeños moretones y hasta con un rostro asustado. Algunos dijeron ver ciertas señales de ayuda que la joven hacía en sus grabaciones, aunque algunos otros creían que se trataba de un simple problema de drogas.

Tuvo que ser la misma joven de entonces 19 años quien tuvo que aclarar en una entrevista con Philip De Franco que se encontraba bien, que tenía nuevas creencias religiosas, que no entendía la razón de los rumores y que los golpes en su cuerpo eran por una excursión en el bosque.

No obstante, esto no convenció a muchos de sus seguidores, quienes recordaban que en 2014 la misma Marina había reconocido una agresión sexual por parte de otra estrella de YouTube inglesa, Sam Pepper, casi diez años mayor que ella.

Ahora en pleno 2019, tres años después de aquéllos extraños videos, la página web de "Missing People" de Inglaterra publicó su fotografía con sus datos generales. "Marina, estamos aquí para cuando estés lista, podemos escucharte", mencionan y piden al público cualquier dato sobre su paradero, asegurando que las denuncias serán anónimas.

Please RT #findMarinaJoyce, 22, missing from #Haringey #London since 31/7. If you've seen Marina, please call 116 000 https://t.co/EgBH2tlKKU pic.twitter.com/UJod0t8ljf