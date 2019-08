De muerte por falta de cateterismos

Faltan cateterismos en la clínica de Especialidades número 71 del Seguro Social en Torreón, por lo que no hay manera de reducir el riesgo de muerte de personas infartadas o con otros problemas del corazón.

Reducir el riesgo de falla en el corazón y salvar su funcionalidad, son los objetivos del cateterismo cardiaco.

"Nos dijeron que no tienen cateterismos y es más, que no los van a tener en meses, incluso ya ni nos contestan por teléfono, los propios médicos nos dijeron que quizás para noviembre, y al preguntarles si los pacientes graves que hay ahorita se van a morir, nada más asintieron con la cabeza explicándonos que no depende de ellos estas carencias, dónde está todo lo que prometió el presidente López Obrador (Andrés Manuel), yo no veo que estemos mejor", dijo un familiar de quien se encuentra en espera de uno de estos procedimientos.

Cuando un paciente presenta infarto agudo, el tiempo es vital para reabrir la arteria, lo que repercute en menores daños a ese órgano.

"Hay al menos 12 camas ocupadas en el piso de Cardiología, un cateterismo en un hospital privado sale arriba de 350 mil pesos, yo ya pregunté, por eso no puedo hacérmelo en otro lado, pero temo por mi salud y veo que hay gente todavía más grave que yo, no es justo esto, nos dicen abiertamente que no hay dinero, que hasta noviembre, ¿y los que están internados?", dijo la paciente.

EN RIESGO

Incapacidad

El infarto es la principal causa de incapacidad laboral porque se presenta generalmente en personas en edad productiva, de 40 hasta los 60 años. Pero también hay pacientes jóvenes.

98

POR CIENTO

De los infartos se genera porque se tapan las arterias y un 2% se tapa por coágulos.

