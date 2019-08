Quiere ser ejemplo para la juventud

Las aventuras de una "Dora la Exploradora" ahora adolescente pero igual de intrépida que en la serie llegan al cine con el rostro de Isabela Moner, una latina con bastante experiencia en Hollywood pese a su juventud y que destacó la especial conexión de este personaje con la comunidad hispana.

"Me gusta que sea muy inteligente, multidimensional y que respeta su cultura. Y si lo piensas, Dora (en esta película) es casi una historia de una migrante en Estados Unidos. Dora viene a EUA a estudiar y a socializarse en ese sentido de ser extranjera en un país muy extraño para ella", argumentó la estadounidense de origen peruano.

"Mi madre también llegó a EUA cuando tenía más o menos la edad de Dora (16 años en la cinta). Y tuvo que asimilar eso sin perder partes centrales de sí misma", añadió.

Moner interpreta a esta famosísima y divertida exploradora hispana en Dora and the Lost City of Gold, película que desembarca en los cines estadounidenses este viernes con un reparto latino casi por completo en el que sobresalen Eva Longoria, Eugenio Derbez o Michael Peña.

"Mi meta es inspirar a los chicos hispanos, a los pequeñitos en Estados Unidos que no ven personajes o roles en Hollywood que les representen personal y culturalmente. Y la cultura de esta película es muy aparente, como con la abuelita y sus frijoles", detalló Moner.

"Como chica de cultura mezclada, como un cevichito, siento que (la historia de Dora) es muy cercana a mí", añadió.

Aunque Dora and the Lost City of Gold, dirigida por James Bobin, traslada a la gran pantalla el colorido mundo de Dora y su bravo espíritu, la película toma un giro diferente al de la serie al mostrar a este personaje como una adolescente que llega a una selva muy diferente a la que está acostumbrada: el instituto.

Sin animales salvajes acechando en la jungla pero con una fauna también muy peligrosa deambulando por los pasillos o el patio, la inocente y entusiasta Dora trata de hacerse un hueco en las aulas, pero la desaparición de sus padres (Longoria y Peña) le lleva a emprender una nueva aventura en busca de una legendaria ciudad prehispánica.

"Dora es realmente importante para mí: yo crecí con Dora", dijo Moner, que no es ninguna novata en el cine ya que participó en grandes producciones como Transformers: The Last Knight (2017) o Sicario: Day of the Soldado (2018).

"Estaba un poco preocupada por qué iban a hacer con este tesoro, pero después de leer el guion fue como 'Dios mío'... Me enamoré del humor, de las partes que menciona (implícitamente) al Perú y los incas (...). Me inspiró mucho hacer una Dora de acción real con una nueva personalidad renovada, más fresca y con expresiones faciales a lo Jim Carrey o Will Ferrell", indicó.

Moner también subrayó la tremenda valentía de este rol.

"Hay algunas personas que nacen así. Tienen esa necesidad de hacer todo lo que quieren: todo lo que pueden imaginar y más. Y siento que Dora es un personaje muy icónico porque ella tiene cinco años pero está explorando la selva sin sus padres. Eso es muy impresionante", dijo.

Eugenio Derbez, que además de actor es productor en la película, aseguró que Moner era "la persona ideal" para interpretar a Dora.

"Canta, baila, actúa y creció viendo a Dora. Dice que desde chiquita la imitaba", explicó el mexicano a Efe.

"Isabela es mitad peruana y mitad estadounidense. Y creo que uno de los grandes errores que cometen en Hollywood es que no entienden lo diferentes que somos (los hispanos). Sienten que todos los que hablamos español somos iguales (...). Era muy importante que no se cometieran errores en esta película, que es cien por cien latina", afirmó.

Moner tampoco fue rácana a la hora de repartir piropos entre sus compañeros.

"Ver a Eva (Longoria) como una mujer amamantando a su hijo (nacido el año pasado), pero también memorizando su guion, fue impresionante. Y también ver a Michael (Peña) improvisando, a Eugenio (Derbez) que es chistosísimo (...). Simplemente, ver a estas personas en su entorno natural, donde funcionan adecuadamente, fue realmente inspirador", dijo.

Con planes para empezar su carrera musical y películas en el horizonte como Let It Snow, donde compartirá escenas con Kiernan Shipka ("Mad Men"), Moner mencionó para terminar a algunos artistas que admira.

"Siento que alguien que ha hecho de todo es Jennifer López. Es muy versátil: actuando, cantando, produciendo (...). Pero en cuanto a interpretación, mi ídolo es Natalie Portman. Quiero trabajar con ella", finalizó.