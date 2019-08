Hobbs & Shaw debuta con éxito

Hobbs and Shaw, la primera cinta derivada de la franquicia Fast & Furious, recaudó 60,8 millones de dólares en su debut en cines de Estados Unidos y 120 millones a nivel internacional, de acuerdo con datos de los estudios difundidos ayer.

Se trata del estreno nacional con menos ingresos para una película de Fast & Furious desde The Fast and the Furious: Tokyo Drift de 2006.

La franquicia llegó hace 18 años a los cines.

A pesar de ello, el debut de la producción de Universal Pictures, de 200 millones de dólares, apunta a obtener sus mejores resultados en el extranjero.

El 23 de agosto se estrenará en China, donde las películas de Fast & Furious han sobresalido.

The Lion King cayó al segundo lugar en su tercer fin de semana en salas con 38,2 millones de dólares.

A principios de la semana, la producción de Disney alcanzó los 1.000 millones de dólares a nivel mundial.

En tercer lugar está la fábula de Quentin Tarantino Once Upon a Time... in Hollywood ambientada en la década de 1960, que se mantuvo fuerte con 20 millones de dólares en su segundo fin de semana en los cines.

A continuación presentamos las ventas estimadas de boletos del viernes al domingo en cines de Estados Unidos y Canadá, según Comscore. Donde estuvieron disponibles también se incluyen las cifras internacionales para esos mismos días.

1. Hobbs & Shaw, 60,8 millones de dólares (120 millones a nivel internacional).

2. The Lion King, 38,2 millones (72 millones internacional).

3. Once Upon a Time ... in Hollywood, 20 millones.

4. Spider-Man: Far From Home, 7,8 millones (9,5 millones internacional).

5. Toy Story 4, 7,2 millones (10,2 millones internacional).

6. Yesterday, 2,4 millones (2,3 millones internacional).

7. The Farewell, 2,4 millones.

8. Crawl, 2,2 millones (1,5 millones internacional).

9. Aladdín, 2 millones (4 millones internacional).

10. Annabelle Comes Home, 875.000 dólares.