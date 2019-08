'Revivirán' legado musical de Prince

A tres años de su fallecimiento, tres producciones del cantautor Prince serán relanzados con el propósito de que el público pueda obtener los productos en formato físico.

Los encargados de promover el legado y la carrera del también bailarín y actor dieron a conocer que los materiales que serán nuevamente publicados son The Versace Experience (Prelude to gold), Chaos and Disorder y Emancipation, los cuales dejaron de venderse hace varios años.

"Cada uno de los tres títulos de vinilo serán relanzados en edición coleccionable de vinilo púrpura", así lo confirmó Prince Estate, el cual trabajará en conjunto con Legacy Records para la publicación de la discografía del artista fallecido en 2016.

The Versace Experience (Prelude to gold) fue un material que se le entregó a los asistentes a la pasarela de Versace en la Semana de la Moda en París en julio de 1995; Chaos and Disorder fue lanzado en julio de 1996 y logró posicionarse en el número 14 de Reino Unido, mientras que en Estados Unidos se colocó en el número 26.

Emancipation fue una producción que Prince celebró con un concierto en el Paisley Park el 12 de noviembre de 1996, encuentro que fue transmitido a través de las cadenas MTV, VH1 y BET.

Prince Estate destacó a través de su portal que su objetivo con el legado del artista es "sumergir a los fanáticos, viejos y nuevos, en la historia de Prince, explorar el trabajo y papel que tiene Prince en el panorama cultural actual y salvaguardar la integridad de la visión artística del cantante".