Ana compartirán la pantalla con Affleck

Definitivamente éste ha sido el año de la actriz Ana de Armas. De Armas, que ya lleva tiempo picando piedra en Hollywood, es conocida en la industria cinematográfica de Estados Unidos por películas como Knock Knock (2015), Hands of Stone o War Dogs (ambas de 2016).

La gran oportunidad para lanzar definitivamente su carrera le llegó de la mano de Blade Runner 2049 (2017) -la secuela del clásico de ciencia-ficción de Ridley Scott-, donde, bajo la dirección de Denis Villeneuve, compartió créditos con estrellas como Harrison Ford o Ryan Gosling.

En noviembre próximo estrenará Knives Out, cinta de Rian Johnson (Star Wars: Episode VIII - The Last Jedi, 2017), en la que De Armas formará parte de un elenco de actores entre los que destacan Chris Evans, Michael Shannon, Jamie Lee Curtis y Daniel Craig.

No es el único proyecto que tiene De Armas junto a Craig, ya que la cubana participará en la película número 25 sobre James Bond en la que el actor británico, una vez más, interpretará al agente 007.

Y se podría agregar un proyecto más, ayer se dio a conocer que la actriz cubana negocia ser la protagonista, junto a Ben Affleck, de Deep Water, una película que supondría el regreso a la dirección del cineasta Adrian Lyne, según informó este viernes el medio especializado Deadline.

A la espera de que las conversaciones con De Armas y Affleck desemboquen finalmente en un acuerdo, Lyne, que lleva casi dos décadas sin dirigir un largometraje desde que estrenó Unfaithful (2002), confía en comenzar el rodaje de esta película en noviembre.

Basada en la novela homónima de Patricia Highsmith, Deep Water será un thriller erótico, un género cinematográfico en torno al que Lyne ha desarrollado gran parte de su filmografía con películas como Nine 1/2 Weeks (1986), con Kim Basinger y Mickey Rourke; o Indecent Proposal (1993), con Robert Redford, Demi Moore y Woody Harrelson.

Deep Water se centra en un matrimonio con un complejo arreglo por el cual la mujer puede tener cuantos amantes desee.

La situación se complica cuando el marido asegura que puede cometer crímenes perfectos y, poco después, uno de los novios de su esposa aparece muerto.

Zack Helm y Sam Levinson se han encargado de firmar el guión de este proyecto cinematográfico.