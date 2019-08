Piden a choferes tener

Paciencia a tránsitos

Alcalde de Torreón lanza un llamado

Ante los ya frecuentes episodios de conflictos entre agentes de Vialidad y conductores en Torreón, mismos que se viralizan en redes sociales, el alcalde Jorge Zermeño Infante señaló que es necesario que entre la ciudadanía exista una mayor tolerancia, ya que el trabajo de los elementos de la corporación "no es sencillo".

"No hay persona que tú detengas, que le levantes una infracción, donde no exista, pues alguna controversia, porque a nadie nos gusta ser infraccionados, yo te pediría pues que seamos también tolerantes y que veamos que no es un trabajo sencillo, que a todo mundo le pidamos respeto y si alguien no está de acuerdo, pues existen las instancias para quejarse y para revisar la actuación de los elementos".

Dijo además que de forma constante se les brinda la capacitación adecuada en materia de derechos humanos, esto en el centro de educación vial de Torreón.

90

Son capacitados desde la semana pasada en materia de derechos humanos.

NúMERO

Petición

El alcalde Jorge Zermeño solicitó a los conductores respetar a los agentes de Vialidad, además de evitar agresiones verbales o físicas que puedan escalar en otras situaciones.