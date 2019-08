Primer divorcio de Yordi Rosado lo separó de Adal Ramones

Ahora que Yordi Rosado anunció que se divorcia por segunda vez de su esposa Rebeca Rodríguez, el conductor de radio y tv dijo que finalizará su matrimonio en los mejores términos.

Rosado y Rebeca ya se habían separado en 2011. En ese entonces decidieron divorciarse luego de ocho años de matrimonio, pero en 2012 se reconciliaron y llegaron de nuevo al altar en 2016. Fue en esa etapa de su vida en la que Yordi se distanció de su amigo de toda la vida Adal Ramones.

Así lo recordó hace tres meses Ramones cuando fue cuestionado por Adela Micha, en La Saga, acerca del motivo de la separación entre ambos conductores. "Si hubo (un distanciamiento), pero acaba de estar en mi casa, seguimos en comunicación. En mi corazón y en el de él seguimos juntos", dijo en aquella entrevista.

Ramones, aunque no quiso dar muchos detalles, explicó que la ruptura entre ambos se dio cuando Rosado se divorció por primera vez de Rebeca.

"No puedo contar el motivo porque fue muy personal de parte de él y de su esposa, pero tuvo que ver con el divorcio de él y luego se volvió a casar con Rebeca, con mi comadre. De esas cosas que cuando hay un divorcio tratas de ayudar y luego nos fuimos del lado de Yordi, malamente, y entonces Gaby (ex esposa de Adal) me decía 'se van a volver a juntar y ¿qué va a pasar?', y pues sí, salimos un poquito del mapa. Pero el amor y el cariño y Rebeca y ellos... fue todo tonto, fue realmente un malentendido y lo tenemos más que superado", dijo.

No obstante Ramones confesó que tras este distanciamiento se reconciliaron y hoy en día, aunque no llevan la relación que tenían en sus primeros años, el cariño continúa entre ambos.

Adela le recordó a Adal que Rosado no asistió a su boda con su actual esposa, Karla de la Mora, celebrada en agosto de 2017. Ante esto el conductor de "Otro rollo" dijo: "Lo tenemos más que superado. No fue a mi boda porque estaban en Europa".